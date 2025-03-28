В Татарстане в 2024 году увеличилось количество обращений по конфликтам в школах. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка республики Ирина Волынец в ходе выступления на восьмом заседании Госсовета Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на 58% выросло число обращений по конфликтам в школах

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В Татарстане на 58% выросло число обращений по конфликтам в школах

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Всего было зафиксировано 140 школьных конфликтов. Ирина Волынец заявила, что на увеличившееся число конфликтных ситуаций мог повлиять негативный информационный фон.

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин предложил подготовить сопроводительное письмо и направить его в Министерство образования и науки республики.

Диана Соловьёва