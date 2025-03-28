На празднование 200-летия ученого Каюма Насыри выделили 16,2 млн рублей

Из бюджета Татарстана на празднование 200-летия со дня рождения ученого-просветителя Каюма Насыри выделили 16,2 млн руб. Об этом сообщила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова в ходе восьмого заседания Госсовета республики.

Каюм Насыри родился 14 февраля 1825 года. Сейчас готовится к выходу полнометражный фильм по мотивам произведений писателя.

Ранее Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 руб. к 200-летию известного ученого.

Диана Соловьёва