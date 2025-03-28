ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящее в группу СИБУР, по итогам 2024 года увеличило прибыль на 85%, до 30,8 млрд руб., следует из опубликованной отчетности предприятия по международным стандартам финансовой отчетности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прибыль «Нижнекамскнефтехима» по МСФО выросла на 85%

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Прибыль «Нижнекамскнефтехима» по МСФО выросла на 85%

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Выручка компании выросла на 14,1%, достигнув 269,7 млрд руб., а EBITDA увеличилась на 2,3%, составив 71,3 млрд руб.

Прибыль «Нижнекамскнефтехима» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2024 году увеличилась на 9 млрд руб. — до 31,7 млрд руб. против 22,6 млрд руб. годом ранее. Выручка предприятия по РСБУ выросла на 13,7%, достигнув 258,8 млрд руб. по сравнению с 227,5 млрд руб. в 2023 году.

В конце 2024 года предприятие завершило строительство нефтехимического комплекса ЭП-600. Инвестиции в него превысили 200 млрд руб. и вдвое увеличили мощности по производству этилена и его производных. В начале января 2025 года на ЭП-600 получили первые тонны пропилена, а в конце того же месяца на комплексе произвели первые партии этилена высшего сорта.

Влас Северин