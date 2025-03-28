Нефтегазовая компания «КазМунайГаз» изучает возможность привлечения «Татнефти» к приватизации двух нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Казахстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу казахстанской компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Казмунайгаз» планирует привлечь «Татнефть» к приватизации двух НПЗ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ «Казмунайгаз» планирует привлечь «Татнефть» к приватизации двух НПЗ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Компания рассматривает различные варианты сотрудничества с компаниями из ближнего и дальнего зарубежья, включая «Татнефть». Это часть стратегии по развитию отрасли и оптимизации производственных процессов.

Речь идет о возможной продаже долей в Павлодарском и Атырауском НПЗ. Инициатива исходит от Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана, которое стремится усилить конкурентную среду в сфере нефтепереработки и рынка нефтепродуктов за счет снижения доли государственного участия.

«Подготовка к таким решениям требует значительного времени как на уровне корпоративных решений, так и с точки зрения технических и экономических аспектов», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Артём Дергунов