Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные новости за 28 марта. Новороссийск

Эколог Витишко: «Свалку из Новороссийска надо переносить».

В Новороссийске откачивают сточные воды с горящего полигона с помощью насосов.

В морском порту Новороссийска запретили ввоз импортного товара из Австралии.

Берег прирастает метрами: в Новороссийске и Анапе увеличился объем предложения в новостройках.

В новороссийском Перинатальном центре появилась лапароскопическая стойка.

Спасенные в штабе Новороссийска птицы переедут в зоопарк Пятигорска.

Глютен из Новороссийска отправили на экспорт в Турцию, Южную Африку и Таиланд.

Чистая прибыль НМТП в 2024 году выросла на 31,8%.

Новости компаний Все