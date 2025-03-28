Главные новости за 28 марта. Новороссийск

Эколог Витишко: «Свалку из Новороссийска надо переносить».

В Новороссийске откачивают сточные воды с горящего полигона с помощью насосов.

В морском порту Новороссийска запретили ввоз импортного товара из Австралии.

Берег прирастает метрами: в Новороссийске и Анапе увеличился объем предложения в новостройках.

В новороссийском Перинатальном центре появилась лапароскопическая стойка.

Спасенные в штабе Новороссийска птицы переедут в зоопарк Пятигорска.

Глютен из Новороссийска отправили на экспорт в Турцию, Южную Африку и Таиланд.

Чистая прибыль НМТП в 2024 году выросла на 31,8%.