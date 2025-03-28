Главные новости за 28 марта. Новороссийск
Эколог Витишко: «Свалку из Новороссийска надо переносить».
В Новороссийске откачивают сточные воды с горящего полигона с помощью насосов.
В морском порту Новороссийска запретили ввоз импортного товара из Австралии.
Берег прирастает метрами: в Новороссийске и Анапе увеличился объем предложения в новостройках.
В новороссийском Перинатальном центре появилась лапароскопическая стойка.
Спасенные в штабе Новороссийска птицы переедут в зоопарк Пятигорска.
Глютен из Новороссийска отправили на экспорт в Турцию, Южную Африку и Таиланд.
Чистая прибыль НМТП в 2024 году выросла на 31,8%.