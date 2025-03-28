Чистая прибыль НМТП в 2024 году выросла на 31,8%

Новороссийский морской торговый порт (НМТП) в 2024 году увеличил чистую прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) на 31,8%, до 38,6 млрд руб. Годом ранее выручка составила 29,3 млрд руб., (+7%), сообщается в отчетности компании за 2024 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Выручка компании в отчетном периоде выросла на 15,3% в годовом выражении, до 33,6 млрд руб. Прибыль от продаж увеличилась на 18,8%, до 19,1 млрд руб. Прибыль до налогообложения выросла на 31,4% и достигла 43 млрд руб.

Группа компаний «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) — крупнейший российский портовый оператор по объему грузооборота. Группе принадлежат крупнейший в Азово-Черноморском бассейне России порт Новороссийск, крупнейший в Балтийском бассейне порт Приморск, а также порт Балтийск в Калининградской области. Контролирующим акционером ПАО «НМТП» (62%) является ПАО «Транснефть».

Алена Воробьева