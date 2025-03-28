В морском порту Новороссийска запретили ввоз импортного товара из Австралии

В морском пункте пропуска «Новороссийск» при проведении ветеринарного контроля установлено нарушение при ввозе импортного товара «оборудование для транспортировки сырья (продукции) животного происхождения, бывшие в употреблении (8609)», из Австралии. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального Управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Оборудование для транспортировки сырья общим весом 4,4 тыс. т следовало из Австралии в Ставропольский край. Специалисты отдела государственного ветеринарного контроля и надзора на государственной границе Российской Федерации Россельхознадзора провели контроль и обнаружили, что в документах отсутствует справка уполномоченного органа страны отправления о том, что оборудование прошло чистку, мойку и дезинфекцию.

Отсутствие документа является нарушением требований п. 6.11 «Положения о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского экономического союза и на таможенной территории Евразийского экономического союза», утвержденного Решением Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 года № 317. Ведомством принято решение о приостановке движения груза, а затем — о его возврате в страну-импортер.

Алена Воробьева