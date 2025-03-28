В новороссийском Перинатальном центре появилась лапароскопическая стойка

Новое медицинское оборудование появилось в гинекологическом отделении Перинатального центра Новороссийска. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Лапароскопическая стойка позволит проводить сложные операции с минимальным вмешательством. Это оборудование обеспечивает для врачей высокое качество изображения во время хирургических вмешательств. С его помощью можно удалить внематочную беременность и выполнить консервативную миомэктомию без разрезов, сохраняя способность к деторождению. Ранее такие высокотехнологичные операции требовали направления в Краснодар.

На сегодняшний день в Перинатальном центре Новороссийска для работы с новым оборудованием сертифицированы трое врачей. Главный врач центра Иван Соболенков отметил, что новое оборудование также поможет решать проблему недержания мочи, от которой страдают до 50% женщин старшего возраста. Операции проводятся бесплатно в рамках ОМС.

Алена Воробьева