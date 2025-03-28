Спасенные в штабе Новороссийска птицы переедут в зоопарк Пятигорска

Две спасенные в штабе Новороссийска птицы переедут на место постоянного обитания в зоопарк Пятигорска. Об этом в своем Telegram-канале сообщил эколог Георгий Каваносян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Спасены две птицы — чайка и кряква. Обе не были испачканы мазутом, но с травмами и переохлаждением. И обе не выпускные. У чайки — сложный перелом крыла, установлен аппарат Илизарова, который снимут, как придет время. А у кряквы была сломана и со смещением срослась лапка, она хромает. Пернатых приютил и обогрел пятигорский зоопарк»,— рассказал господин Каваносян.

Чайка и кряква были спасены волонтерами вместе с другими птицами, которых отмывают от мазута в штабе Новороссийска. Первый выпуск птиц в дикую природу состоялся во вторник 25 марта. Первым стал баклан, которого в штаб привезли волонтеры из «Лиза Алерт». Ему понадобился месяц на восстановление. После реабилитации птица комфортно чувствует себя как в воде, так и на суше, активно охотится на живую рыбу и адаптируется в дикой природе.

Вместе с бакланом выпустили морского голубка. Он был в плохом состоянии из-за черепно-мозговой травмы. В течение месяца птица находилась на лечении в стационаре штаба. Обоих пернатых выпустили в Тамано-Запорожском заказнике.

Алена Воробьева