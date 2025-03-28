В Новороссийске откачивают сточные воды с горящего полигона с помощью насосов

После попадания фильтрата с мусорного полигона в реку Озерейка в Новороссийске собственник свалки приобрел дополнительное насосное оборудование для откачки. Об этом сообщила пресс-служба администрации Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Березнюк Фото: Юрий Березнюк

Собственник горящего мусорного полигона ООО «Терра-Н» приобрел оборудование для откачки сточных вод из технологических каналов полигона и перекачки в резервуары-накопители на территории полигона. Из-за пожара на свалке, который не могут потушить уже две недели, под угрозой оказалась местная экосистема.

Помимо превышения в воздухе вредных веществ, фильтрат с полигона ТБО попал в реку Озерейка, которая впадает в Черное море. Как уточнили в пресс-службе мэрии, контрольно-надзорными органами города Новороссийска проводится доследственная проверка.

«Осуществлен выезд на место, отобраны пробы воды и грунта, материал направлен для проведения исследований. По результатам полученного заключения компетентными органами будет принято решение о возмещении материального ущерба и о принятии мер, установленных законом к виновным лицам»,— прокомментировали в администрации Новороссийска.

Мусорный полигон под Новороссийском загорелся в ночь на 13 марта 2025 года. 18 марта пожар удалось локализовать. 26 марта на мусорном полигоне произошел частичный сход грунта, который вызвал новые очаги тления. В ночь на 27 марта пожар удалось локализовать повторно. С этого времени спасательные службы продолжают ликвидировать возгорание.

Алена Воробьева