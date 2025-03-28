Глютен из Новороссийска отправили на экспорт в Турцию, Южную Африку и Таиланд

Три партии пшеничного глютена общим весом 1,3 тыс. т отправили из Новороссийска с начала года в Турцию, Южную Африку и Таиланд. Об этом сообщила пресс-служба Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» (ФГБУ «ЦОК АПК»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФГБУ «ЦОК АПК» Фото: ФГБУ «ЦОК АПК»

«В испытательной лаборатории Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» с начала 2025 года исследованы 12 проб пшеничного глютена. Из них 1,2 тыс. т направлены на экспорт в Турцию, 81 т — в Южную Африку и 27 т в Таиланд для дальнейшей переработки»,— прокомментировали в пресс-службе.

По результатам исследований подтверждена безопасность продукции и ее соответствие требованиям стран-импортеров. Заявителям выданы протоколы испытаний и фитосанитарные заключения, сертификаты здоровья.

В 2024 году было исследовано 29 проб пшеничного глютена от партий общим весом более 1,9 тыс. т, из которых 1,7 тыс. т направлены на экспорт в Турцию, 165 т в Бразилию и 108 т в Таиланд.

Глютен пшеничный — это растительный белок (клейковина), который содержится в пшенице. Для его получения используется пшеница с высоким содержанием белка. Пшеничный глютен применяется в кулинарии, косметической и фармацевтической промышленности.

Алена Воробьева