Удмуртия вошла в топ-10 регионов по цифровому урегулированию убытков по ОСАГО

Удмуртия вошла в топ-10 регионов, где автомобилисты использовали цифровое урегулирование убытков по ОСАГО при наступлении страховых случаев, сообщает пресс-служба «Росгосстраха» по данным за 2025 года. На республику пришлось 3,7% от общего количества онлайн-урегулирований. Для сравнения, показатель по Пермскому краю составил 4,8%, по Башкирии — 3,6%, по Самарской и Тюменской областям — 3,4% и 2,9% соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным страховой организации, представители мужского пола после страхового случая обращаются через личный кабинет чаще — гендерное соотношение составляет 60 на 40. Самая большая доля цифрового урегулирования убытков приходится на страхователей в возрасте 35-44 лет (36,2%) и на клиентов со стажем вождения от 10 лет (40,4%).

В «Росгосстрахе» ожидают, что к концу 2025-го доля клиентов, воспользовавшихся после страхового случая по ОСАГО цифровым урегулированием, достигнет в РФ 70%. Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», сейчас показатель на 26,5 п.п. меньше ожидаемого.