Военная ипотека как способ выгодного приобретения недвижимости

Накопительно-ипотечная система (НИС) позволяет военнослужащим купить квартиру с помощью государственных средств.

Программа «Военная ипотека» позволяет военнослужащим приобрести квартиру в ипотеку полностью или частично оплаченной за счет государственной субсидии в соответствии с ФЗ 117, в том числе в ЮФО. Эксперты считают, что военная ипотека — реальный шанс для указанной категории граждан приобрести собственное жилье с минимальной финансовой нагрузкой, при этом получить другие преимущества.

Дополнительное финансирование на жилье для военнослужащих

Согласно информации ФГКУ «Росвоенипотека» об итогах функционирования НИС жилищного обеспечения военнослужащих в 2024 году, на конец отчетного года размер накоплений составил 903 906 872,7 руб. Сумма выплаченных накоплений для жилищного обеспечения — 229 917 990,4 руб. За год 52 263 участника НИС приобрели жилье, используя накопления, сформированные в рамках НИС в соответствии с федеральным законом. При этом действующие договоры целевого жилищного займа были заключены с 342 801 участником НИС, что составляет 47,87% относительно общего количества участников системы.

По словам главы Минобороны Андрея Белоусова, ключевая цель в данной области — повысить доступность постоянного жилья и обеспечить устойчивое сокращение очереди на предоставление жилищных субсидий. В 2025 году на эти цели военнослужащим необходимо выделить дополнительное финансирование в размере 149 млрд руб., что позволит нарастить темпы обеспечения жильем до девяти тысяч военнослужащих в год. В ближайшие три года число участников НИС вырастет более чем в два раза — до 800 тыс. военнослужащих, отметил министр.

Преимущества военной ипотеки оценили: количество сделок увеличилось

«Военная ипотека» — один из видов льготных программ, целевой вид кредита для военнослужащих. На нее могут претендовать военные, срок службы которых уже превысил три года. При этом стоит учитывать, что государство выплачивает ипотеку, только пока человек служит, если срок его выслуги не превысил 20 лет. В текущих реалиях — это отличный продукт, который позволяет сделать недвижимость более доступной для данной категории граждан, говорит генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости ООО «ФЛИП» Евгений Шавнев. Для молодых семей из регионов это хорошее подспорье, считает эксперт. Особенностью ЮФО, по мнению господина Шавнева, является то, что, как минимум 90% заемщиков по данной программе — приезжие или те, кто покупает недвижимость в инвестиционных целях с заделом на будущее.

Под действие программы попадают граждане, имеющие продолжительность военной службы от 10 до 20 лет согласно ФЗ №117-ФЗ от 20.08.2024 года. В числе преимуществ военной ипотеки — возможность взять второй кредит, если денег военной ипотеки недостаточно на приобретение жилья. Также строгие требования по отбору объектов, что защищает интересы военнослужащих, а с 24 февраля 2025 — процентная ставка в размере 5,8% годовых, говорит доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова. Согласно данным платформы «Молодострой», с 2016-го по 2020 год количество сделок сократилось с 33,992 тыс до 16,632 тыс. С 2021 г наметился рост до 20,651 тыс. На текущий момент количество сделок существенно увеличилось.

Главное преимущество программы в том, что выплаты по кредиту берет на себя государство. То есть военнослужащему не нужно ежемесячно заботиться о погашении ипотеки — за него это делает «Росвоенипотека», отмечает ипотечный брокер агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» Сочи Юлия Маркина. Как у любой льготной программы, у военной ипотеки есть нюансы, которые важно учитывать перед покупкой недвижимости. Программа работает по накопительному принципу: во время службы на счет участника поступают средства, которые в дальнейшем используются для первоначального взноса и оплаты кредита. Размер накоплений зависит от стажа, а максимальная сумма кредита рассчитывается исходя из оставшихся лет службы до пенсии. Обычно военная ипотека позволяет приобрести недвижимость стоимостью около 5–6 млн руб.

Как показал анализ рынка, лоты от 3,7 млн руб. есть в Краснодаре — например, в ЖК «Улыбка» и микрорайоне «Южане», а также в Новороссийске: в ЖК «Малина» стоимость квартир от 5,6 млн руб.

«Максимальная сумма кредита, которая была в нашей практике по военной семейной ипотеке, составила 4 млн 965 тыс. рублей. Семья, которая полностью подходила под требования кредитования, внесла первоначальный взнос и по программе ипотеки приобрела квартиру в ЖК «Облака» в Новороссийске. Вообще отмечу, что военная семейная ипотека сейчас очень популярна, поскольку позволяет получить заем под 6% годовых. Остальные кредитные программы гораздо менее выгодны», — рассказывает заместитель коммерческого директора федерального девелопера «Неометрия», Дмитрий Романишко.

«Военная ипотека выгодна тем, что государство перечисляет на счет военнослужащего определенную сумму, которая затем инвестируется в ценные бумаги, тем самым формируется фонд, за счет которого обслуживается кредит», — говорит генеральный директор премии URBAN Ольга Хасанова. Чем дольше срок службы, тем больше этот фонд и тем выгоднее условия, которые может себе позволить заемщик. Общее количество участников программы к настоящему времени достигло 400 тысяч человек. Этот показатель выглядит весьма внушительно, считает госпожа Хасанова. Однако стоит учитывать, что преждевременная отставка (если она не обусловлена медицинскими показаниями или сокращением штата) повлечет лишение льгот, уточняет Ольга Хасанова. Более того, бывший военнослужащий обязан будет вернуть государству все переведенные ему средства. Также военные не имеют права сдавать в аренду жилье, приобретенное в рамках указанной программы.

Еще один нюанс — одобрение объекта «Росвоенипотекой». К недвижимости предъявляются строгие требования: не допускаются перепланировки, не должно быть проблем с документами или технических ограничений. «Только идеально чистые квартиры проходят проверку», — отмечает Юлия Маркина.

Растет интерес к квартирам в Краснодаре и Новороссийске

По словам заместителя коммерческого директора федерального девелопера «Неометрия» Дмитрия Романишко, на данный момент населению доступно ограниченное количество льготных ипотечных программ. На этом фоне наблюдается растущий интерес к военной ипотеке. Основные сделки приходятся на готовые квартиры в Краснодаре и различные варианты в Новороссийске — от готовых до строящихся. При этом покупатели, в частности военнослужащие и участники СВО, могут воспользоваться дополнительными преимуществами — получить поддержку в оформлении документов, а также скидки для военных и членов их семей, которые предоставляют девелоперы. Такие проекты есть в Краснодаре — например, ЖК «Отражение», в Ростове-на-Дону — Клубный квартал «1799» и КД «Вместе», в Новороссийске — ЖК «Облака», в Сочи — ЖК «Флора».

Эксперт по инвестициям в недвижимость Евгений Ткачев отмечает, что по военной ипотеке к покупке доступно большое количество объектов недвижимости: квартиры в новостройках или на вторичном рынке, таунхаусы, дома с участком, за исключением коммерческой недвижимости, жилья с обременением, комнат в коммуналке или части жилой недвижимости.

Доля военной ипотеки и емкость рынка

По разным оценкам доля военной ипотеки в системе ипотечного кредитования составляет от 5 до 7% всего рынка, туда входят заемщики по военной ипотеке и семейной военной ипотеке, говорит Евгений Ткачев. В текущих реалиях рынка для лиц, которые могут воспользоваться военной ипотекой, и при этом не имеют собственных накоплений, наиболее приемлемой программой является «Семейная военная ипотека». Сумма кредитных средств по семейной военной ипотеке будет ограничена 4 млн 975 тыс. руб., а по военной ипотеке по базовой ставке — 1 млн 860 тыс. руб. «Емкость рынка, на мой взгляд небольшая даже с учетом того, что военной ипотекой могут пользоваться участники СВО», — отмечает господин Ткачев. Это связано с узкой специализацией программы. Особого влияния на рынок это не оказывает, хотя на территории ЮФО более чем в 90% строящихся ЖК можно приобрести квартиру по военной ипотеке.

Юлия Маркина также считает, что комбинировать военную ипотеку с семейной, если есть такая возможность, — хороший вариант. По стандартной программе ставка может превышать 20% годовых, тогда как семейная ипотека предлагает гораздо более выгодные условия — около 6% годовых. Это позволяет получить больший кредит и купить более просторное жилье. Такой вариант особенно актуален для тех, у кого есть дети.

По словам Дмитрия Романишко, военная ипотека позволяет купить объекты недвижимости в любом регионе, в том числе в Сочи. Отличие состоит в том, что для покупки объекта в этом курортном регионе, где цены на квартиры традиционно высокие, просто нужно будет увеличить размер первоначального взноса.

«В зависимости от стоимости квартиры и размера накоплений на НИС военнослужащему при получении ипотеки может быть выдана максимально возможная сумма кредита в 4 млн 965 тысяч рублей. Дальше все зависит от стоимости выбранной квартиры на рынке и индивидуальных финансовых возможностей», — уточняет Дмитрий Романишко.

Полная стоимость кредита от 25,993% до 30,021% . Первоначальный взнос от 20%. Ставка от 25,6 %. В рамках программы «Военная ипотека» с условием государственной субсидии в соответствии с ФЗ 117 при приобретении строящегося жилья по дду у застройщика- партнера банка: ООО СЗ “ДАРСТРОЙ-ЗАПАД”, ООО СЗ “СТРОИТЕЛЬ ЮГА”, ООО СЗ “РАФСТРОЙ”, ООО СЗ "Пушкинская дом №1", ООО СЗ "ЮФОМЕГАЛИТ", ООО СЗ "НЕОПРОЕКТ". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Услуга ипотеки предоставляется ПАО Сбербанк. Ген.Лицензия № 1481 от 11.08.2015. Подробная информация на сайте https://neometria.ru/ и по номеру 88003500487.

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