Собакам сказали ФАС

Комитет ЖКХ Сызрани (Самарская область) в одностороннем порядке расторгает муниципальный контракт на услуги ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск) по безнадзорным животным с ульяновским приютом «Подарок судьбы». Это грозит тем, что региональное управление ФАС может включить ульяновскую организацию в реестр недобросовестных подрядчиков. Сызранские чиновники считают, что «Подарок судьбы» не исполнил ряд «заказ-нарядов» и не выполняет вакцинацию животных. Руководство ульяновского подрядчика заявляет, что «заказ-наряды» оказались «нулевыми», а вакцинация не была предусмотрена контрактом. О проблемах обращения с безнадзорными животными в Сызрани и явно завышенными цифрами контрактов ульяновский подрядчик известил сызранского прокурора, попросив провести проверку всей системы обращения с животными в Сызрани. «Подарок судьбы» заявляет, что намерен вплоть до суда «отстаивать свою положительную репутацию».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управлению ФАС придется детально разбираться с особенностями обращения с животными в Сызрани

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Управлению ФАС придется детально разбираться с особенностями обращения с животными в Сызрани

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В пятницу истекает положенный по закону десятидневный срок с момента извещения об одностороннем расторжении контракта заказчиком, после которого муниципальный контракт ульяновской региональной благотворительной общественной организацией по защите животных «Подарок судьбы» на услуги по обращению с животными в Сызрани будет считаться расторгнутым. Решение заказчика — комитета ЖКХ Сызрани — об одностороннем отказе от исполнения контракта размещено на портале госзакупок 18 марта.

Согласно данным портала госзакупок, контракт стоимостью 15,037 млн руб. был заключен 25 февраля этого года по итогам электронного аукциона. Победителем стал «Подарок судьбы», понизивший стоимость работ по ОСВВ на 5%.

«Подарок судьбы» — крупнейший в Ульяновской области приют для безнадзорных животных, одновременно может принимать более 150 собак. По оценкам региональных зоозащитников, это единственный в регионе приют, отвечающий требованиям федерального закона №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными».

Как пояснили «Ъ» зоозащитники из Сызрани, они сами обратились к «Подарку судьбы» с предложением принять участие в аукционе, зная, что там не подвергают эвтаназии больных и агрессивных животных, оставляя их в приюте до естественной смерти.

Ранее, по словам сызранских зоозащитников, контракты на обращение с животными регулярно заключались с компанией «Спецсервис» (ООО). Волонтеры обращали внимание на то, что суммы контрактов для небольшого города очень велики. В 2025 году зооволонтер, общественный инспектор департамента ветеринарии Самарской области Вера Попова направила в департамент обращение с просьбой провести проверку расходования бюджетных средств, выделяемых на отлов безнадзорных животных. По ее мнению, в городе нет такого количества безнадзорных животных, не прошедших ОСВВ, сколько закладывается в суммах контрактов. Она отмечает в обращении, что, вероятно, в Сызрани нередко отлавливают, а затем выпускают одних и тех же собак, у которых уже есть бирки о прохождении ОСВВ. Вера Попова предлагает перераспределить денежные средства и направить часть их на строительство приюта для животных в Сызрани, поскольку в городе «нет ни одного приспособленного приюта».

Исходя из данных контракта, заключенного с «Подарком судьбы», на сумму 15 млн руб. необходимо выловить 1364 собаки. По оценкам зоозащитников, «в городе нет такого количества небиркованных собак», их, может быть, во всем городе две-три сотни, «максимум — пятьсот».

Именно на это и обратил внимание «Подарок судьбы», начав исполнение контракта, о чем сообщил прокурору Сызрани 11 марта. Как отмечалось в обращении, с каждым годом расходы Сызрани на ОСВВ только растут, «тогда как при эффективной работе по данному направлению такие расходы должны снижаться». Подрядчик также сообщил прокурору, что заказчик в рамках заключенного контракта «не закупил услугу по вакцинации животных», что очень опасно. Со стороны подрядчика «заказчику предлагалось согласовать механизм вакцинации, заключить дополнительный договор либо согласовать проведение вакцинации с государственной ветеринарной службой», однако тот отвечал, что «возлагает обязанность бесплатно оказать ему услугу по вакцинации животных за счет исполнителя», «что противоречит действующему законодательству».

Реакция прокуратуры пока неизвестна. Однако 18 марта комитет ЖКХ Сызрани заявил «Подарку судьбы», что расторгает контракт в одностороннем порядке в связи с тем, что подрядчиком целый перечень «заказ-нарядов» не исполнен, а также не произведена вакцинация животных против бешенства.

«Подарок судьбы» в своем ответе сообщил, что техзаданием (ТЗ) к контракту вакцинация не предусмотрена, как не предусмотрена и ее оплата, о чем извещался заказчик. Действительно, проверка документации с портала госзакупок показала, что в «максимальном перечне оказываемых услуг» техзадания нет упоминания о вакцинации. Также его нет и в спецификации стоимости оплачиваемых услуг, прилагаемой к контракту. Кроме того, отмечает руководство подрядчика, выезды на «заказ-наряды» заказчика были исполнены, однако среди них было множество «нулевых», то есть по вызову никаких собак, не прошедших ОСВВ, не было. Ответа от комитета ЖКХ не было, что означало, что он не изменил своего решения.

В беседе с «Ъ» руководитель «Подарка судьбы» Наталья Подшивалова отметила, что у нее создалось впечатление, что их организацию «преднамеренно выживают» с рынка обращения с животными Сызрани.

Согласно законодательству, по истечении 10 дней после размещения решения об одностороннем расторжении контракт считается расторгнутым, информация об этом передается в региональное управления ФАС, которое затем принимает решение о внесении организации в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). В «Подарке судьбы» отметили, что направят в УФАС все материалы по ситуации и о всех несоответствиях контракта. «Если УФАС не согласится с нашими доводами, мы будем отстаивать свои интересы в арбитражном суде, чтобы защитить свою репутацию и доброе имя»,— сказала Наталья Подшивалова.

Получить пояснения и комментарии от комитета ЖКХ Сызрани не удалось. Курирующая это направление начальник административно-технической инспекции комитета Елена Зайцева по своим телефонам в течение дня была недоступна. В инспекции «Ъ» ответили, что комментарии будут даны только на письменный запрос, однако на направленный в четверг запрос «Ъ» не ответили.

Зампред Самарской губернской думы, член профильного комитета Александр Степанов (ЛДПР), курирующий также вопросы защиты животных, в беседе с «Ъ» сказал, что намерен тщательно изучить все документы по ситуации в Сызрани и разобраться в происходящем.

Сергей Титов, Ульяновск