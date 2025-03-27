Копейский рубль бережет

На прикамский рынок горно-шахтного оборудования вышло АО «Копейский машиностроительный завод» (Челябинская область). Представительство АО в Березниках будет осуществлять ремонт горнодобывающих машин и производить запчасти для отрасли. Основными потребителями оборудования КМЗ выступают крупные калийные предприятия Прикамья. В регионе также действует другой крупный производитель горнорудной техники — ОАО «Александровский машиностроительный завод». Эксперты говорят, что Копейский машзавод — единственный производитель комбайнов, которые используются прикамскими калийщиками. Создание ремонтной базы рядом с предприятиями-клиентами они считают логичным шагом.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В Березниках открылось представительство челябинского производителя горно-шахтного оборудования АО «Копейский машиностроительный завод» (КМЗ). По данным регионального отделения партии «Единая Россия», в филиале челябинского предприятия будут производиться отраслевые запчасти и осуществляться ремонт комбайнов и горнодобывающих машин. По информации пресс-службы АО «Газпром газораспределение Пермь», новый центр технической поддержки включает в себя производственный цех и сервисный склад. По данным «Ъ-Прикамье», как склад предприятие уже работает, а в ремонтном цехе — режим пусконаладки. При этом внутренняя инфраструктура позволяет «реализовать новый подход к планированию ремонтов и снабжению запасными частями горной техники». Для запуска работы объекта был построен газопровод протяженностью 600 м. Основными потребителями оборудования являются предприятия калийной отрасли Пермского края, включая ООО «Еврохим — Усольский калийный комбинат», ПАО «Уралкалий» и ПАО «Акрон».

Согласно открытым данным, березниковское представительство АО «Копейский машиностроительный завод» было зарегистрировано еще в сентябре 2022 года. Оно состоит в саморегулируемой организации (СРО) в области строительства. Еще одно представительство КМЗ находится в городе Новокузнецке Кемеровской области. С 2023 года у предприятия там располагается технический центр.

На запрос «Ъ-Прикамье» в пресс-службе АО «Копейский машиностроительный завод» не ответили. Связаться с операционным директором предприятия Станиславом Фоминых не удалось — он не ответил на телефонный звонок.

АО «Копейский машиностроительный завод» (КМЗ) было зарегистрировано в 1993 году в городе Копейске Челябинской области. Основной вид деятельности компании — производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства. Кроме этого, общество занимается обработкой металлов, ремонтом машин и оборудования, перевозкой грузов, а также строительством жилых и нежилых зданий. Генеральным директором с ноября 2023 года выступает Георгий Тырсин.

По данным официального сайта компании, «Копемаш» является крупнейшим предприятием России по производству горно-шахтного оборудования. В настоящее время завод производит горнопроходческие комбайновые комплексы, проходческо-очистные комбайны, погрузочные, буропогрузочные и врубовые машины, шахтные самоходные вагоны, конвейерный транспорт и навесное грунторезное оборудование для коммунального хозяйства и строительства. Кроме этого, предприятие проводит сервисное обслуживание эксплуатируемой потребителями техники — оказывает техническую помощь при монтаже и запуске нового оборудования, проводит обучение персонала. Ранее собственниками КМЗ были акционеры «Сильвинита», которые в 2012 году продали его президенту «Сибуглемета» Анатолию Скурову, бывшему акционеру «Уралкалия».

Отметим, в Пермском крае действует еще одно крупное предприятие по выпуску горно-шахтной и горнорудной техники — ОАО «Александровский машиностроительный завод» (ОАО «АМЗ»). Предприятие выпускает ленточные конвейеры для транспортировки каменного угля, различных руд, строительных сыпучих материалов, калийных, фосфатных и прочих удобрений, пищевой соли. В 2023 году выручка общества составила 905,4 млн руб., чистый убыток — 103,2 млн руб. Генеральным директором АМЗ с мая 2022 года является Артур Маркарян. Кроме этого, на севере Прикамья ведут деятельность АО «Березниковский механический завод» (Березники), ООО «Специальная строительная техника» (Добрянка).

Руководитель АМЗ Артур Маркарян пояснил, что пока он не готов комментировать открытие представительства иногороднего производителя горно-шахтного оборудования, так как ему неизвестны детали и специфика проекта. При этом господин Маркарян предположил, что, вероятно, филиал КМЗ располагает преимущественно ремонтной базой, поэтому явных пересечений в деятельности двух промышленных компаний в данном случае не произойдет.

По данным экс-министра промышленности Прикамья Дмитрия Теплова, новый ремонтный цех имеет небольшие размеры и целенаправленно рассчитан на клиентов КМЗ. Вместе с тем открытие подобных представительств можно считать «техническим требованием», которое обеспечивает оперативный и качественный ремонт оборудования.

Промышленный инвестор, бывший акционер Копейского машзавода Владислав Томилов отмечает, что КМЗ — единственный производитель комбайнов, которые работают в калийной отрасли, в частности на Верхнекамском месторождении. Решение создать филиал и ремонт­ную базу в Березниках эксперт считает «очень правильным». При этом он полагает, что у завода есть долгосрочные контракты с калийщиками. «Комбайны „Урал-20Р“ используются на этих месторождениях уже больше тридцати лет, им нужны зап­части, нужен ремонт и обслуживание. Быть рядом с потребителем — это очень правильная стратегия»,— подчеркнул господин Томилов.

Анастасия Леонтьева