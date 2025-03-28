«Яндекс Лавка» увеличит в Петербурге число кухонь

«Яндекс Лавка» до конца года намерена увеличить в 2,5 раза число кухонь в своих дарксторах в Петербурге. Региональный менеджер компании Алексей Муравьев сообщил, что сейчас в городе работает 97 дарксторов «Яндекс Лавки», но только в 18 из них есть кухни. До конца года планируется довести число точек с кухнями до 48. Эксперты считают, что расширение присутствия бренда является логичным из-за роста популярности экспресс-доставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Проект реализуется в Петербурге с 2023 года, на данный момент в городе работает 97 дарксторов, каждый из которых занимает площадь от 100 до 450 кв. м, но только 18 из них оборудованы кухнями. Поэтому фудтех-сервис настроен на размещение кухонь и в других площадках. Одной из причин этого в компании называют рост спроса на готовую еду у петербуржцев. «Она составляет примерно четверть общего объема продаж. За март спрос на горячую готовую еду вырос на 75% по сравнению с прошлым годом»,— объясняет господин Муравьев.

Сейчас «Яндекс» ищет площадку для даркстора в Янино, куда доставка горячей еды пока не осуществляется. Размер инвестиций под данные проекты в компании не называют, но участники рынка предполагают, что обойтись фудтеху это может в 150 млн рублей.

Собеседники «Ъ-СПб» уверены, что вложенные средства полностью себя оправдывают из-за роста спроса у петербуржцев на доставку блюд из ресторанов. Как сообщают в Росстате, за последний год сегмент готовой еды в розничной торговле увеличился на четверть. В частных случаях темпы еще выше (58% у Ozon Fresh, 44% — у «Яндекс Лавки») или примерно на том же уровне (27% у «ВкусВилла»).

По данным представителей сервиса доставки «Достаевский», в 2024 году спрос на готовую еду в России увеличился на 21%, достигнув 600 млрд рублей.

В то же время гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров уточняет, что у «Лавки» сохраняется преимущество перед конкурентами из-за скорости доставки. Если средний срок получения заказа клиентом «Самоката» — полчаса, то курьеры «Яндекса» привозят еду за 15 минут.

Бизнес-консультант Иван Федяков отмечает, что больше всего у покупателей в Петербурге растет интерес к услугам быстрой доставки продуктов.

«Фактически “Яндекс Лавка” строит сеть дарк-китченов для продажи фаст- и стритфуда с ограниченным ассортиментом примерно из 150 блюд из полуфабрикатов высокой степени готовности, что позволяет иметь относительно простые производственные процессы, которые обеспечивают лидерство в оперативности даже по сравнению с лидерами рынка общественного питания»,— подытоживает господин Бурмистров.

Стефания Барченкова