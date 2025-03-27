Отречение «Королево»

Осенью 2026 года в Добрянке на 40 га земли должен был открыться туристический комплекс «Королево», над которым работала компания пермского венчурного инвестора Евгения Жуланова и Александра Завадского «Королевские дачи». Однако, как выяснил «Ъ-Прикамье», госкорпорация «Туризм.РФ», которая поддерживала эту инициативу и оказывала финансовую помощь, вышла из проекта. Кроме того, сами инвесторы приостановили реализацию проекта на неопределенный срок. Эксперты отмечают сложность работы над проектами, рассчитанными на длительный срок. На фоне значительного увеличения стоимости проект­но-монтажных работ инициаторы стройки могли отказаться от проекта из-за его окупаемости, добавляют собеседники.



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Госкорпорация «Туризм.РФ» вышла из учредителей застройщика туристического комплекса «Королево» в Добрянке — ООО «Парк-отель Королево». Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», 14 марта единственным владельцем ООО «Парк-отель Королево» стало ООО «Королевские дачи» венчурного инвестора Евгения Жуланова и Александра Завадского. Два года назад было громко заявлено о проекте масштабного туркомплекса «Королево» — инициатива компании «Королевские дачи» получила поддержку корпорации «Туризм.РФ». Госкорпорация анонсировала более 400 млн руб. инвестиций в добрянский проект.

В пресс-службе корпорации «Туризм.РФ» в ответ на запрос уточнили, что инвестор решил продолжить работу над проектом самостоятельно, эта возможность предусмотрена корпоративным договором. «Стороны выполнили все свои обязательства по ранее заключенным соглашениям. Дальнейшая реализация проекта будет производиться инвестором без участия „Туризма.РФ“»,— подчеркнули в корпорации.

Связаться с директором ООО «Королевские дачи» Александром Завадским по телефону не удалось. В офисе компании «Ъ-Прикамье» сообщили, что проект туристического комплекса «Королево» приостановлен. Причины приостановки, а также и то, вернется ли когда-то инвестор к этой инициативе, в организации не прокомментировали.

Впервые о проекте строительства туристического комплекса «Королево» стало известно в феврале 2023 года. Тогда пермский бизнесмен Евгений Жуланов, известный инвестициями в ИТ-сферу, получил 50% долей в уставном капитале ООО «Королевские дачи». Его бизнес-партнером стал Александр Завадский, гендиректор «Королевских дач», получивший контроль над этой компанией в 2016 году. ООО «Королевские дачи» анонсировало туристический комплекс в Добрянском округе у мыса Стрелка, между деревнями Кулигино и Городище. В пресс-службе краевого правительства уточняли, что в состав комплекса войдут отель на 90 номеров, 32 номера в апартаментах и пять коттеджей. Планировалась и развлекательная инфраструктура: бары, рестораны, фитнес-центр, детская и спортивная площадки, пляж, теннисный корт, лодочная станция с пирсом и прочее. Комплекс рассчитывался четырехзвездным, под него отводилось 40 га земли, общий объем инвестиций достигал 2,5 млрд руб. Объект должен был открыться осенью 2026 года. Финансирование госкорпорацией «Туризм.РФ» велось по федеральному проекту «Развитие туристической инфраструктуры». Госкорпорация собиралась вложить в комплекс более 400 млн руб. В 2023 году «Туризм.РФ» получил 49% в уставном капитале застройщика комплекса ООО «Парк-отель Королево».

В феврале на проектную документацию по возведению туркомплекса в Добрянке компанией «Парк-отель Королево» было выдано отрицательное заключение экспертизы.

Представитель управляющей компании «Дом Хоспиталити» (гостиницы Holiday Perm, Apri City, Apri Polet) Сергей Сташков отмечает, что зачастую инвесторы без большого опыта в гостиничном бизнесе при планировании такого объекта «чересчур оптимистично» смотрят на объем необходимых инвестиций и доходы с расходами от операционной деятельности. «Когда проект переходит на следующую стадию, появляется итоговая смета. Вероятно, по проекту туристического комплекса „Королево“ смета появилась сравнительно недавно. Возможно, инвесторы и корпорация „Туризм.РФ“ пересчитали окупаемость проекта и у них не сошлась экономика»,— рассуждает господин Сташков.

Бизнесмен Рашид Габдуллин, при поддержке «Туризма.РФ» занимающийся реновацией горнолыжного курорта «Губаха», полагает, что приостановка проекта «Королево» связана с объективными причинами. «Такими крупными инвестпроектами, рассчитанными на длительное время, заниматься сложно. Кроме того, стоимость проектно-монтажных работ значительно выросла и продолжает расти, поэтому, возможно, инвестор пересмотрел свой проект»,— считает господин Габдуллин.

По словам ведущего аналитика AMarkets Игоря Расторгуева, отрицательное заключение экспертизы на проектную документацию комплекса «Королево» указывает на серьезные недостатки в проектировании, которые могли бы привести к дополнительным затратам и проблемам в процессе строительства. Если проект не соответствует требованиям или имеет технические и экологические риски, инвесторы могут решить, что продолжение сотрудничества с госкорпорацией не оправдывает вложенные средства. «Во-вторых, проект стоимостью 2,5 млрд руб. с 400 млн руб. вложений со стороны „Туризма.РФ“ представляет собой значительную финансовую нагрузку, и возможно, инвестор решил взять на себя полную ответственность за проект, чтобы сохранить контроль над его реализацией и финансированием»,— обращает внимание Игорь Расторгуев. Проекты туристических комплексов в таких локациях, как Добрянка, могут быть весьма привлекательными для инвесторов при экономической обоснованности и комфортных условиях для отдыха, добавляет ведущий аналитик AMarkets.

Евгения Ахмедова