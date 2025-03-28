Бизнес промышляет своим

Необходимость в замещении импортных товаров стимулировала рост предприятий и экономики Свердловской области. Встраиваясь в производственные цепочки, новые компании привлекали в регион инвестиции и создавали новые рабочие места, а действующие предприятия перепрофилировались или наращивали свои мощности. Несмотря на то, что Свердловская область выпускает импортозамещающую продукцию для многих отраслей, местные предприятия по-прежнему зависят от иностранных товаров. По мнению экспертов, тренд на технологическую независимость сохранит свое приоритетное значение еще несколько лет, но полностью отказаться от импортных товаров не получится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для встраивания в импортозамещающие цепочки действующие предприятия перепрофилировались или расширили свои мощности

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Для встраивания в импортозамещающие цепочки действующие предприятия перепрофилировались или расширили свои мощности

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Независимость поставили в приоритет

Политика импортозамещения, или, как сегодня принято называть, технологического суверенитета, стимулировала рост местных производителей и экономики Свердловской области. «В условиях санкционного давления ряд компаний начал производить товары, ранее импортируемые из Европы. Речь о продукции химической, фармакологической и легкой промышленности, а также лесопромышленного комплекса, в частности картонной упаковке для продуктов питания и напитков, красителях для текстиля, твердосплавных инструментах и изделиях, подшипниках и других»,— сообщила ведущий аналитик по суверенным и региональным рейтингам «Эксперт РА» Диляра Исхакова.

Для обеспечения технологического лидерства в регионе реализуется профильная программа, которая включает в себя 77 направлений работы, в том числе в области машиностроения, горной металлургии, промышленного и лесопромышленного комплексов. Как уточнили в свердловском департаменте информационной политики (ДИП), программные мероприятия и проекты осуществляют более 100 промпредприятий и научных организаций.

Так, за последние годы было выведено на рынок новое гидравлическое оборудование, освоен выпуск новых видов насосного оборудования, в том числе конденсатных насосов для уральских турбин, реализован проект по применению российских радиоактивных источников для перезарядки терапевтических аппаратов в России и Белоруссии, запущено производство сорбирующих материалов и керамических картриджей для очистки воды, изделий из натуральной кожи, офисной бумаги, средств гигиены и телекоммуникационного оборудования.

Связанные одной цепью

В импортозамещающие цепочки включаются как крупные компании, так и представители МСБ. «Это связано с необходимостью адаптации к новым экономическим условиям, вызванным внешними санкциями и разрывом традиционных цепочек поставок. Гибкость и оперативность МСБ позволяют им быстрее реагировать на изменения рынка, тогда как крупные предприятия обладают ресурсами для масштабных инвестиций в новые производства»,— пояснил профессор кафедры экономики предприятий УрГЭУ Валерий Дубровский.

Ведущий аналитик по суверенным и региональным рейтингам «Эксперт РА» Диляра Исхакова считает, что к импортозамещению больше подключаются действующие предприятия, которые перепрофилируются либо запускают дополнительное производство. «Смена профиля или создание дополнительного вида производства требует меньших затрат, нежели отстраивать новые предприятия, и по времени сделать это гораздо быстрее»,— пояснила она.

В Свердловской области значительная доля предприятий расширила или перепрофилировала свои производственные мощности под новые задачи. В частности, завод «Медсинтез» (Новоуральск) запустил в 2022 году производство первого российского препарата рекомбинантного фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) для лечения бесплодия «Примапур». Мощность производства составляет до 30 граммов субстанции, до 1 млн одноразовых шприц-ручек в год. Предполагается, что это сможет обеспечить годовую потребность в препаратах ФСГ в России на 200%.

Кушвинский завод прокатных валков (КЗПВ) запустил в 2022 году первый в России комплекс полного цикла по производству чугунных валков массой более 60 тонн. Инвестиции в проект превысили 458 млн руб. Ранее отечественные металлургические предприятия были вынуждены закупать валки за границей, в основном в Германии, Японии и Китае.

Богословский кабельный завод (БКЗ, совместное предприятие «Русала» и ГК «ЭЛКА-Кабель») нарастил мощности для производства импортозамещающей продукции — кабеля для сотовой связи. Вместе с тем новая линия позволила предприятию расширить номенклатуру и диапазон секций гибкого, силового и контрольного кабеля, востребованного в различных секторах экономики, таких как строительство, бытовой ремонт, машиностроение.

Культура замены

Некоторые компании для замены импортной продукции наладили собственное производство. Например, Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова (входит в госкорпорацию «Роскосмос») разработало собственную линейку процессорных модулей. Ранее предприятие использовало импортные устройства, но с 2022 года, имея производство микроэлектроники полного цикла, начало изготавливать их самостоятельно. Сейчас процессорные модули устанавливаются на отечественную сельхозтехнику, для которой предприятие разрабатывает системы управления, в том числе беспилотные.

Значительная часть предприятий начала реализовывать импортозамещающие программы. Так, Уралмашзавод запустил программу по расширению выпуска импортозамещающего металлургического и шахтного оборудования. А еще в 2021 году освоил выпуск нового вида оборудования в сегменте дробильных установок — щековых дробилок со сложным качанием щеки (ЩДС) для горнорудных предприятий. Благодаря этому завод стал единственным поставщиком такой техники в стране.

В «Русале» основатель компании Олег Дерипаска еще в 2017 году поставил задачу найти отечественные решения для достижения наилучших результатов по производству «зеленого» алюминия на всех этапах цепочки. Одним из результатов стала собственная разработка — технология сухой газоочистки. Как рассказала представитель «Русала» в УрФО Елена Воронова, сухая газоочистка «СГОУ РУСАЛ» превосходит по техническим характеристикам импортные аналоги, позволяет с высокой эффективностью очищать отходящие газы и возвращать уловленный материал в дальнейшее производство в качестве сырья. Еще одно преимущество разработки — более высокая надежность при существенно более низкой стоимости по сравнению с зарубежным оборудованием.

Помимо этого, компания реализует программу импортозамещения контроллерного оборудования и программного обеспечения как на алюминиевых, так и на глиноземных заводах. Только в 2024 году контроллерное оборудование и софт заменили на 26 технологических участках. Вся программа рассчитана до 2031 года. Стоимость импортозамещения АСУТП оценивается примерно в 20 млрд руб., уточнила Елена Воронова. «Ранее отечественные разработчики контроллерного оборудования и соответствующего софта не реализовывали проектов подобного масштаба. Но такие крупные долгосрочные заказы позволят им инвестировать в расширение производств и освоение новых компетенций, повысить свою глобальную конкурентоспособность»,— пояснила она.

Экономический эффект

Эксперты в целом положительно оценивают влияние импортозамещения на экономику Свердловской области. «Открытие импортозамещающих производств способствует созданию новых рабочих мест, увеличению налоговых поступлений и снижению зависимости от зарубежных товаров и технологий. Кроме того, развитие местных производств стимулирует рост смежных отраслей и укрепляет экономическую устойчивость региона»,— пояснила заведующая кафедрой экономики предприятий УрГЭУ Алла Головина. Диляра Исхакова добавила, что создание импортозамещающих производств способствует привлечению инвестиций и общему росту экономики.

По данным ДИП, производимая в Свердловской области импортозамещающая продукция востребована во многих отраслях: медицине, авиации, грузовых и пассажирских железнодорожных перевозках, горно-металлургическом комплексе, нефтегазовой промышленности, энергетике, химической промышленности, городском хозяйстве. Несмотря на это, сам регион по-прежнему зависит от импорта. Наиболее острую зависимость от импортного сырья, оборудования, комплектующих и технологий испытывают горная металлургия, машиностроение, химическая промышленность, лесопромышленный комплекс. В фармацевтической промышленности нужно локализовать производства лекарственных средств и компонентов, а легкая промышленность нуждается в замене импортных тканей и фурнитуры, добавила Алла Головина.

По словам вице-президента ГСК «Реформа» Дениса Прохорова, с 2022 года сократилась доля компаний, не сумевших найти альтернативных поставщиков. Часть позиций, производство которых не удалось локализовать, закупается у дружественных стран. «Например, в тяжелом машиностроении произошел сдвиг в сторону китайского импорта: в 2024 году его выбрали 68% промышленных компаний, а доля российских аналогов выросла с 38% до 54%. Заместить импорт тяжелой техники в строительной и демонтажной отраслях оказалось сложнее из-за необходимости конструирования экскаваторов с множеством деталей. Возможность закупки китайского оборудования стала приемлемым выходом из сложившейся ситуации»,— рассказал Денис Прохоров.

Несмотря на это, тренд на импортозамещение сохранится, считают эксперты. «Процесс импортозамещения небыстрый, в текущих реалиях это одно из приоритетных направлений политики нашей страны, которое будет актуальным еще несколько лет. При этом совсем отказаться от импортных составляющих не получится, но снизить их долю вполне можно»,— заключила Диляра Исхакова.

Анастасия Реутова