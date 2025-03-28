Бизнес потянулся к науке

Уральские компании вкладывают инвестиции в разработки в области новых материалов, аддитивных технологий и цифровых решений. Свердловские власти стимулируют этот интерес мерами поддержки и ставят задачу к 2030 году увеличить долю высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП в 1,5 раза. Несмотря на рост частных инвестиций в научные разработки, доля компаний-интересантов почти не меняется последние пять лет. Эксперты связывают это с дороговизной инноваций, сложностью привлечения заемного финансирования и отсутствием высококвалифицированных кадров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Более 55–60% уральских компаний ежегодно инвестируют в технологические инновации

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Более 55–60% уральских компаний ежегодно инвестируют в технологические инновации

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Интерес растет стабильно

Частный бизнес долго не решался инвестировать большие средства в научные разработки — компаниям было проще и даже выгоднее приобрести необходимое за рубежом. Однако в последние три года интерес бизнеса к науке значительно возрос. Например, УГГУ, который выполняет научные и проектные работы для предприятий горно-металлургической сферы (одной из основных в экономике Уральского региона), увеличил объемы выполняемых НИОКР на 50%. А УрФУ только для «Росатома» выполнил работы на сумму около 740 млн руб.

Согласно данным Свердловскстата, с 2019 по 2023 год уровень инновационной активности организаций в регионе вырос с 11,6% до 12,6%. По итогам 2023 года Свердловская область заняла среди регионов РФ пятое место по числу выданных патентов и шестое место по объему внутренних затрат на исследования и разработки (ВЗИР) — 39,9 млрд руб. против 38,5 млрд руб. в 2022 году. Рост инновационной активности вызван несколькими факторами, считает заместитель заведующего кафедрой шахматного искусства и компьютерной математики УрГЭУ Евгений Стариков. К ним он отнес наличие перспективной производственной базы и обширной научной базы, создание и поддержку инновационных территориальных кластеров, активное взаимодействие научных учреждений с промпредприятиями, а также господдержку, стимулирующую вкладывать в инновационные проекты и стартапы.

«Технологические инновации ежегодно осуществляют примерно четверть обследуемых Росстатом предприятий. Причем если раньше большую часть затрат на инновационную деятельность занимали расходы на приобретение машин и оборудования, то с 2021 года чуть более половины приходится на исследование и разработку новых продуктов, услуг, производственных процессов»,— отметила руководитель группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова.

Согласно указу президента о национальных целях, к 2030 году доля ВЗИР в структуре ВВП должна достичь не менее 2%. Это значит, что в ближайшие пять лет расходы бизнеса на НИОКР должны увеличиться не менее чем вдвое. По данным ежегодного опроса СОСПП, в 2024 году 38,5% предприятий увеличили объем инвестиций, 23,6% — сохранили на прошлогоднем уровне, а 14,9% — сократили. «Статистика говорит, что рост затрат на инновации в абсолютных цифрах есть. Но доля компаний, осуществляющих технологические инновации, статична. Согласно данным той же официальной статистики, за 5 лет (с 2019 года) доля таких компаний менялась незначительно и составляет 24–25%. Согласно нашим опросам, в которых участвуют преимущественно крупные промпредприятия, эта доля выше 55–60%, но тоже достаточно статична в последние 5–6 лет»,— добавил первый вице-президент СОСПП Александр Породнов.

Вуз в помощь

По словам собеседников Guide, бизнес начал интересоваться научными разработками из-за серьезных экономических ограничений, которые вынуждают искать альтернативы ушедшим с отечественного рынка зарубежным продуктам. «Ориентация на национального производителя — вынужденный и относительно недавний тренд. Мы только в начале пути. И вузы здесь могут выступать сразу в двух ипостасях: подготавливать кадры и заниматься научно-производственными разработками. Для бизнеса это понятно и выгодно»,— подчеркнул первый проректор УрФУ Сергей Кортов.

По его словам, стандартный цикл разработки — от проведения исследований до внедрения нового продукта в производственные процессы — может занять до 10, а в некоторых отраслях и до 30 лет. Но в нынешних условиях максимальный срок, который могут себе позволить компании, всего 3–5 лет, а то и меньше. «Чтобы сократить это время, вузы готовы взять на себя не только разработку, но и создание самого продукта на собственных мощностях. Обычно это происходит, когда речь идет о чем-то сложном, что требует научного сопровождения. Для бизнеса это нужные истории, но рисковые»,— пояснил Сергей Кортов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнес интересуется научными разработками новых материалов, аддитивных технологий и IT-решений

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Бизнес интересуется научными разработками новых материалов, аддитивных технологий и IT-решений

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

У УрФУ объем собственного производства в 2024 году составил более 2 млрд руб. Для сравнения, в 2020 году этот показатель был 300 млн руб. Кроме того, на базе университета реализуются проекты технологического предпринимательства, когда небольшая инициативная группа, возможно даже из студентов, совместно с бизнес-партнером создает новый продукт. В год такие команды привлекают до 100 млн руб. инвестиций в свои проекты.

По словам профессора кафедры экономики предприятий УрГЭУ Валерия Дубровского, бизнесу интересны научные разработки в области новых материалов (разработка композитов и сплавов с улучшенными характеристиками), аддитивных технологий (внедрение 3D-печати в промышленное производство) и цифровизации (разработка программного обеспечения и систем автоматизации). «Перспективность этих разработок обусловлена их потенциалом повысить конкурентоспособность продукции и снизить зависимость от импортных технологий. Сроки разработки, внедрения и коммерциализации варьируются в зависимости от сложности проекта, но в среднем могут занимать от 2 до 5 лет»,— пояснил он.

Так, в 2024 году самые крупные проекты УГГУ были связаны с проектированием машин для обогатительных фабрик, модернизацией самих обогатительных фабрик и снижением участия человека в производственных процессах. Для этого в вузе разрабатывают беспилотные технологии добычи полезных ископаемых и автоматизированные системы. «Передовые технологии, включая ИИ для анализа данных и оптимизации маршрутов, а также робототехника для выполнения сложных операций значительно повышают безопасность на предприятии, снижают затраты на рабочую силу, повышают производительность и эффективность использования ресурсов, а также минимизируют воздействие на окружающую среду за счет точного управления процессами»,— рассказал проректор по научной работе УГГУ Дмитрий Зайцев.

В рамках Уральского научно-образовательного центра (НОЦ) УрФУ разработал электронику и встроенные алгоритмы для новой модели дефибриллятора Уральского оптико-механического завода (УОМЗ) имени Э.С. Яламова. Аппарат анализирует состояние пациента, выявляя и учитывая целый ряд параметров (пульс, ЭКГ, уровень кислорода в крови) перед подачей разряда, и в зависимости от полученных показателей регулирует силу тока. Модель способна работать как в автоматическом, так и в ручном режимах. Ожидается, что первая партия будет выпущена уже в этом году.

На Каменск-Уральском металлургическом заводе (КУМЗ) в сотрудничестве с УрФУ внедрен мобильный комплекс энергоэффективного индукционного оборудования подогрева штамповой оснастки к гидравлическим прессам усилием 50МН. Предприятие выпускает много продукции методом штамповки, но в процессе работы инструмент быстро остывает, и его необходимо снова нагревать. Раньше это занимало до 7–8 часов, новая же установка сокращает время нагрева до 2 часов. Как отметили на заводе, технология позволит увеличить производительность оборудования как минимум на 50% и повысить качество продукции за счет ведения процесса в узком диапазоне температур. А за счет мобильности установку можно оперативно перемещать и использовать на разных прессах.

Некоторые компании имеют собственную научно-техническую базу. Например, в структуру «Русала» входит несколько институтов и научных центров. В частности, Институт легких материалов и технологий (ИЛМиТ) проводит исследования и разработки в части алюминиевых сплавов и материалов на основе алюминия, Инженерно-технологический центр (ИТЦ) реализует проекты НИОКР по технологии электролиза, литья, сплавов, разработки инновационного оборудования, экологии и утилизации отходов производства, а Всероссийский алюминиево-магниевый институт (ВАМИ) проектирует новые заводы компании и модернизацию действующих. Как уточнила представитель «Русала» в УрФО Елена Воронова, на основании инженерных решений и документации ВАМИ в компании проведены крупнейшие модернизации с повышением производительности от 10% до 20%, в частности на Уральском алюминиевом заводе (УАЗ) в Свердловской области. «Наиболее показательным примером прорывных разработок наших институтов являются технологии РА-300 и РА-400 — электролизеры алюминиевого производства. Однако при модернизации новых сибирских заводов будет применяться уже технология РА-550, которая более экологична, по объемам выбросов фторидов находится на уровне лучших мировых стандартов и при этом имеет более низкие капитальные затраты»,— рассказала Елена Воронова.

Кроме того, с 2018 года в компании активно внедряются решения с ИИ. К 2024 году на предприятиях «Русала» реализовано уже более 30 проектов с использованием возможностей искусственного интеллекта. В прошлом же году компания запустила масштабный проект стоимостью 1,6 млрд руб. Он предполагает внедрение в цехах электролиза Красноярского, Братского, Новокузнецкого, Иркутского и Волгоградского алюминиевых заводов системы мониторинга электролизных цехов с помощью машинного зрения.

ИТЦ «Русал», организованный в 2002 году Олегом Дерипаской, разработал технологию автоматического анализа микроструктуры цилиндрических слитков, которая основана на применении машинного зрения и нейросетевых моделей. В этом году разработка внедрена в производственные процессы, что сократило время анализа каждого образца с нескольких часов до 15 минут. «Нейросеть анализирует образец слитка по восьми параметрам микроструктуры: размер зерна, количество и размер включений и другие. Для анализа каждого из восьми параметров обучалась отдельная нейросетевая модель. Нейросеть обеспечивает точность результата, сопоставимую с точностью, достигаемой лаборантом в специализированном программном обеспечении. При этом повторяемость результата анализа нейросетью гораздо выше, что исключает влияние человеческого фактора»,— рассказала Елена Воронова.

На Богословском алюминиевом заводе (БАЗ) внедрена технология контроля гранулометрического состава спека — сырья для производства глинозема. Решение создано на основе комплекса моделей компьютерного зрения при помощи ИИ. До внедрения решения состав спека контролировали вручную ежесменными пробами. Сейчас же детекторы и алгоритм контролируют состав по мере его движения по конвейерной ленте, автоматически выявляют отклонения от требуемых характеристик и предлагают оператору корректирующие действия. Внедренная система контроля способна выявлять дефекты на ранних стадиях производства, что позволяет оперативно реагировать на проблемы и повышать стандарты качества продукции.

Ставка на науку и технологии

Свердловская область входит в десятку лидеров рейтинга научно-технологического развития регионов России. Поддержка наукоемких и высокотехнологичных производств является одним из приоритетов региональных властей. Для этого в области запущена программа «Научно-технологическое развитие Свердловской области», которая предполагает увеличение к 2030 году доли высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП в 1,5 раза по сравнению с 2022 годом — с 21,4% до 32,1%. Фактический выпуск продукции в этих отраслях должен вырасти вдвое — с 714,2 млрд руб. до 1,4 трлн руб. Ключевые отрасли программы: машиностроение, химия, горная промышленность и металлургия. Перспективными направлениями считаются высокоскоростные транспортные средства, производство беспилотников, техники гражданского и специального назначения. Также повышенное внимание планируется уделить созданию новых материалов, лекарственных средств, развитию атомной энергетики и ядерной медицины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Развитие высокотехнологичных производств тормозят дороговизна инноваций, высокая ключевая ставка, проблемы с поиском оборудования и кадровый дефицит

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Развитие высокотехнологичных производств тормозят дороговизна инноваций, высокая ключевая ставка, проблемы с поиском оборудования и кадровый дефицит

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Программа предполагает оказание поддержки инновационным предприятиям через льготные займы и субсидии на внедрение передовых технологий. Только в 2025 году будет выделено 635 млн руб. на поддержку высокотехнологичного и наукоемкого производства, а также ученых и исследователей, в том числе 200 млн руб. по новым формам поддержки. Речь идет о низкопроцентных займах для инновационных компаний, которые не обязательно являются промышленными предприятиями, а также о возмещении части затрат, которые понесли инновационные компании на реализацию технологических проектов, имеющих социальную составляющую. Поддержку также будут получать и участники Уральского НОЦ, которые реализуют проекты в сфере электроники, беспилотных авиационных систем и энергетике.

Для предприятий предусмотрены дополнительные меры налоговой поддержки, которые способствуют модернизации производственных мощностей и переходу на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Приоритет отдается тем, кто работает в машиностроении, металлообработке и производит оборудование для энергетики. Стартапам и малым инновационным предприятиям будут предоставлять субсидии на разработку и коммерциализацию инновационных продуктов. А для развития перспективных технологий и выхода стартапов на рынок в регионе создаются бизнес-инкубаторы и инновационные центры.

Запланировано создание новой инфраструктуры, в частности научно-производственной экосистемы «Космос», в состав которой войдут промышленные технопарки и индустриальные кластеры, предназначенные для разработки и производства высокотехнологичной продукции в сфере электронной промышленности. Помимо этого, в рамках нацпроекта «Транспортная мобильность» по направлению «судомоделирование» планируется создать инжиниринговый центр по разработке малооборотных двигателей большой мощности. Предполагается, что Минпромторг будет реализовывать этот проект совместно с «Синарой».

Такие дорогие инновации

Высокотехнологичные и наукоемкие производства станут главными трендами в развитии Екатеринбурга, следует из прогноза социально-экономического развития города. А вместе с ними формирование промышленных кластеров, внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта. «В ближайшие 5–10 лет ожидается расширение высокотехнологичных производств в таких сферах, как авиационная и оборонная промышленность, металлообработка, IT, производство медицинского оборудования и приборов. Однако ключевым фактором успеха станет эффективность взаимодействия между государством, бизнесом и научным сообществом»,— считает Валерий Дубровский. Он предупредил, что в ближайшие три года динамика инвестиций в научные исследования может быть более сдержанной по сравнению с текущим периодом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К 2030 году доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП Свердловской области должна увеличиться в 1,5 раза

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ К 2030 году доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП Свердловской области должна увеличиться в 1,5 раза

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Согласно нашим исследованиям, высокий уровень затрат на инновации — ключевой фактор, препятствующий научно-технологическому развитию (каждое второе предприятие сталкивается с такими проблемами),— подчеркнул Александр Породнов.— К этой группе факторов можно отнести и сложность с привлечением заемного финансирования для инноваций. В 2024 году в предлагаемый респондентам перечень проблем, препятствующих развитию высокотехнологичного бизнеса, был включен фактор “высокая ключевая ставка”. Данную проблему ожидаемо отметило значительное количество компаний (42,6%). Обращу внимание, что 15% компаний, ведущих инновационную деятельность, сталкиваются с проблемами поиска оборудования, 10% — с доступностью программных продуктов». Среди проблем эксперты также указывают неопределенность геоэкономической ситуации, кадровый дефицит, сохранение зависимости от импортных комплектующих.

«Многое зависит от того, насколько эффективным будет сотрудничество бизнеса с научно-образовательными организациями, а также получится ли обеспечить достаточный спрос на инновационную продукцию местных компаний. Перспективы мы связываем, прежде всего, с началом реализации с 2025 года нацпроектов технологического лидерства, которые предполагают концентрацию ресурсов на отдельных технологических направлениях. Они предусматривают и меры поддержки, и механизмы подготовки кадров, и, самое главное, вопросы обеспечения спроса на производимую продукцию»,— добавил Александр Породнов.

Анастасия Реутова