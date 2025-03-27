«В России марку официально будет представлять Sinomach Auto»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о моделях L9, L7 и L6.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lixiang Фото: Lixiang

В среду пришла новость, что на российском рынке начнут официально продаваться автомобили китайской марки Lixiang. То, что вы сегодня видите на московских улицах, а именно большие кроссоверы с довольно бесформенным силуэтом и световой полоской впереди вместо традиционных фар, — это Lixiang, ввезенные к нам посредством параллельного импорта. По данным аналитического агентства «Автостат», с начала 2022-го по февраль 2025-го в России было реализовано почти 30 тыс. автомобилей Li Auto, ввезенных в страну неофициально. Из них половину составили продажи модели L7. Доля флагманского L9 составляет 40%, и младшей L6 — еще 10%.

Теперь марку официально будет представлять в России Sinomach Auto. Согласно подписанному в Пекине соглашению, упомянутый китайский концерн будет заниматься сертификацией моделей для российского рынка, а также для других стран, входящих в ЕАЭС. Sinomach Auto приступил к формированию дилерской сети и объявил, что возьмет на себя заботы о гарантийном обслуживании. Завершение сертификации автомобилей Lixiang в России и начало официальных продаж запланировано на IV квартал нынешнего года. В первую очередь речь идет о тех самых трех кроссоверах L7, L9 и L6, которые к нам в основном и возят последние три года.

Концерн Sinomach Auto функционирует в России с 2023-го. На сегодняшний день в четырех десятках дилерских центров в России — от Калининграда до Владивостока — можно приобрести автомобили двух марок, которые курирует Sinomach. Это внедорожники Oting — по сути дела, автомобили марки Nissan, но построенные на заводе в Китае. И огромный кроссовер Rox ценой, превышающей 10 млн руб. Кстати, когда в России стартовали официальные продажи Rox, было объявлено, что у всех кроссоверов этой марки, которые впредь будут ввозиться в РФ параллельным импортом, перестанет обновляться программное обеспечение, и они потеряют заметную часть своих функций. Ждет ли подобная участь все «серые» Lixiang, пока не сообщалось.

Дмитрий Гронский