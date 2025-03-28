Развитие с замедлением

По результатам 2024 года экономические показатели Свердловской области возросли, несмотря на общее замедление по всей стране. При этом планы на 2025 год включают рост ВРП на 3%, увеличение номинальной заработной платы на 10% и развитие новых отраслей: высокотехнологичных производств, туризма и логистики. Guide обсудил с экспертами, представителями бизнеса и власти, получится ли у региона выполнить намеченный план.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2025 году промышленники планируют сконцентрироваться на привлечении инвестиций в производство и развитии новых технологий

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В 2025 году промышленники планируют сконцентрироваться на привлечении инвестиций в производство и развитии новых технологий

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По плану — рост

В 2024 году ВРП Свердловской области вырос на 3,5% и составил около 4,4 трлн руб. Как отметили в агентстве «Эксперт РА», положительной динамике способствовал рост промышленного производства (+4,7% к уровню 2023 года), в том числе обрабатывающих производств (+5,9%), объема розничной торговли (+6,1%), платных услуг населению (+9,6%) и объема строительных работ (+11%).

По словам директора института экономики УрО РАН Юлии Лавриковой, к концу 2024 года в Свердловской области были набраны высокие темпы роста, тогда как в среднем по стране наблюдались признаки замедления экономики, в первую очередь в промышленности. «Одним из драйверов роста свердловской экономики стало машиностроение. Сохраняется рост производства и в металлургии. В регионе широко представлена не только переживающая сложности черная металлургия (производство легированной стали, например, составило 97% к уровню 2023 года), но и многопрофильные предприятия цветной металлургии, которые демонстрируют рост»,— отметила эксперт.

В 2025 году ожидается рост ВРП на 3%. Для этого свердловское правительство планирует поддерживать инвестиционную активность в области, наращивать темпы производства конкурентоспособной высокотехнологичной продукции и развивать инфраструктуру для организации промпредприятий. Средняя зарплата за год должна вырасти на 10%.

Отдельное внимание власти планируют уделить развитию импортозамещающих предприятий и поддержке научных исследований, направленных на разработку новых технологий и модернизацию производств. Так, с начала 2025 года в регионе реализуется программа «Научно-технологическое развитие Свердловской области», рассчитанная до 2030 года. Она предполагает увеличение доли высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП в 1,5 раза, а фактичного объема выпуска продукции в этих отраслях — вдвое. В рамках программы инновационным предприятиям будут выдаваться льготные займы и субсидии на внедрение технологических новшеств, а для участников Уральского научно-образовательного центра (НОЦ), работающих над проектами в области электроники, беспилотных авиационных систем и энергетических технологий, предусмотрена финансовая и организационная поддержка.

Еще одним приоритетом развития региона стала сфера туризма. Свердловская область вошла в число регионов, в которых с 1 января 2025 года был введен туристический налог: такое решение поддержали 11 муниципалитетов, включая Екатеринбург. К 2025 году запланировано выделение субсидий в объеме 53 млн руб. на развитие событийного туризма, их распределят в рамках конкурса. Еще 363 млн руб. будут направлены на обустройство туристских центров городов, событийных мероприятий и поддержку проектов предпринимателей.

«В 2025 году экономическому развитию региона будут способствовать рост промышленного производства, развитие системы импортозамещения, стимулирование спроса и предложения конкурентоспособной отечественной продукции, поддержание инвестиционной активности, укрепление и расширение внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнерами из дружественных стран, развитие новых логистических и производственных цепочек»,— считает аналитик по региональным и суверенным рейтингам агентства «Эксперт РА» Диляра Исхакова.

Заведующий кафедрой региональной, муниципальной экономики и управления УрГЭУ Иван Антипин считает, что драйверами развития региона в 2025 году останутся те же сферы, которые активно развивались в предыдущие годы. В частности, в 2024 году лидирующей отраслью по объему инвестиций в основной капитал стала сфера транспортировки и хранения (21,8% общего объема инвестиций, или 159,9 млрд руб.). На втором месте находились обрабатывающие производства (18,8%, или 168,7 млрд руб.), а на третьем — деятельность по операциям с недвижимым имуществом (8,4%, или 60,3 млрд руб.). «В 2023 году тройка лидеров в структуре инвестиций была такой же. Вполне закономерно, что и в 2025 году в Свердловской области ожидается уверенная положительная динамика по показателям развития этих видов экономической деятельности»,— добавил Иван Антипин.

Бизнес ставит на себя

По прогнозам свердловского правительства, в ближайшие три года оборот розничной торговли в регионе будет увеличиваться на 3,6% в год, а объем платных услуг — на 3,3% в год. Для достижения таких темпов бизнесу предоставляются различные меры поддержки. В частности, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) планирует в 2025 году выдать займы на сумму 1,15 млрд руб. и стать поручителем предпринимателей по кредитам на общую сумму 12,45 млрд руб.

Для стимулирования развития промышленности в области вводятся дополнительные налоговые льготы для предприятий, которые модернизируют производственные процессы и переориентируются на выпуск товаров с высокой технологической сложностью. Особое внимание уделяется компаниям, работающим в ключевых отраслях: производстве машин, металлообработке и создании энергетического оборудования. Региональные власти также помогают привлекать инвестиции и предоставляют финансовую помощь для обновления производственных линий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экономическому росту региона будут способствовать импортозамещающие и высокотехнологичные производства, а также логистика и туризм

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Экономическому росту региона будут способствовать импортозамещающие и высокотехнологичные производства, а также логистика и туризм

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Опрошенные Guide представители бизнеса обозначили разные векторы развития. Застройщики оценивают 2025 год как период замедления, который необходимо «переждать», в первую очередь из-за сворачивания льготных программ по ипотеке. «2025 год потребует новых решений в управлении ликвидностью и рентабельностью в контексте постоянного поиска подходящих инструментов продаж»,— рассказали в пресс-службе девелопера «Брусника». Среди основных направлений работы на год застройщик назвал географическую и продуктовую диверсификацию, углубление экспертизы КРТ, взаимодействие с крупными научными центрами.

Представители промышленности стремятся к привлечению инвестиций в производство и развитие новых технологий. Так, Ирбитский молочный завод планирует вложить 400 млн руб. в модернизацию производства и его обновление. Компания «Русал» инвестирует около 500 млн руб. в создание производства оксида скандия (является редкоземельным металлом) на Богословском алюминиевом заводе (БАЗ) в Краснотурьинске. Проект стартует в конце 2025 года. Горно-химическая компания «Ультра Си» запустит в Асбесте завод по выпуску спортивной магнезии, компонентов трансформаторной стали и продукции для химических производств из побочных продуктов металлургического и асбестового производства.

Иван Антипин отметил, что представители бизнеса могут «найти себя» в комплексных проектах развития свердловских муниципалитетов. К ним он отнес такие агломерационные проекты, как «Большой Екатеринбург» (предполагает постепенное поглощение городов-спутников), соглашение о котором еще в 2020 году подписали 13 муниципалитетов, транспортно-логистический центр «Екатеринбург-Седельниково» и наземное метро. Помимо этого, 17 марта губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о разработке стратегии развития «Волковского промышленного кластера» до 2036 года. По оценке господина Антипина, проект уникален тем, что предполагает разработку межмуниципальной, но не агломерационной стратегии, а ее реализация потребует активного привлечения субъектов бизнеса.

По словам Юлии Лавриковой, в последние годы компании меняют подходы, опираясь на возникающие вызовы. Например, пересматривают HR-стратегии, занимаются автоматизацией и цифровизацией своих производственных процессов.

«Изменение экспортной политики, логистики — тоже актуальные стратегии для большинства предприятий Свердловской области, учитывая ориентированность нашей промышленности на внешние рынки»,— подчеркнула госпожа Лаврикова. После ухода зарубежных компаний с российского рынка уральский бизнес не только начал занимать освободившиеся ниши, но и стал активно наращивать внешнеэкономическую деятельность и выходить на новые рынки. В качестве основных торговых партнеров компании рассматривают страны Азии, Ближнего Востока и Африки. «Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, Свердловская область, используя разные инструменты, стремится и дальше увеличивать объемы продаж на международной арене и расширять географию экспортных поставок. Сейчас регион экспортирует металлургическую продукцию, оборудование и технику для металлургии и горнодобывающей промышленности, сельскохозяйственные товары и продовольственные товары, такие как мед, кондитерские изделия, молочная продукция»,— рассказала аналитик по региональным и суверенным рейтингам агентства «Эксперт РА» Диляра Исхакова.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков добавил, что среди главных вызовов для бизнеса Свердловской области — адаптация к новым логистическим условиям и изменяющимся внешнеэкономическим факторам. «Однако проекты, направленные на развитие транспортно-логистической инфраструктуры и импортозамещение, способствуют смягчению этих вызовов, поддерживая экономическую стабильность региона. Одним из них является проект “Сухой порт”, подразумевающий строительство более 900 км железнодорожных линий, модернизацию и достройку более 600 км»,— уточнил он.

С осторожным оптимизмом

Юлия Лаврикова высоко оценила перспективы Свердловской области в части достижения поставленных на 2025 год целей по экономическим показателям. По ее словам, промышленный комплекс составляет основу региональной экономики, поэтому его развитие обеспечит «синергетический эффект во всех сферах экономики».

Более сдержанное мнение высказывает глава Уральского ЦБ Марина Мясникова, указывая на признаки замедления экономической активности. В частности, индикатор бизнес-климата Банка России, отражающий то, как бизнес оценивает текущее и ожидаемое изменение спроса и объемов производства, во второй половине 2024 года в регионах УрФО начал снижаться. «Предприятия заявляют о сокращении спроса со стороны основных заказчиков, связывая это в том числе с пересмотром инвестиционных программ. Компании формируют более умеренные производственные планы, сдвигают сроки новых проектов, уделяя больше внимания расстановке приоритетов. Они сообщают и о снижении своих планов по заимствованиям, в том числе по банковским кредитам, связывая это, в частности, с ужесточением условий банковского кредитования,— сообщила она в интервью “Ъ-Урал”.— В целом ожидания предприятий УрФО, участвующих в мониторинге, на ближайшие три месяца остаются позитивными, но более сдержанными, чем в целом по России. Это объяснимо. Сейчас конъюнктура рынка складывается не самым лучшим образом для таких ключевых отраслей, как нефтегазовая промышленность и металлургия, которые традиционно сильны в регионе».

Не менее значимую роль в свердловской экономике играет МСБ. По данным агентства «Эксперт РА», за 2024 год число таких субъектов в регионе возросло на 3,8 тыс. и превысило 88 тыс. Их выручка за прошедший год возросла на 7% и составила порядка 3,6 трлн руб. «Главная проблема для малого бизнеса сегодня — неопределенность, связанная с различными внешними вызовами. Из-за этого предприниматели не спешат вкладываться в свое развитие. Предприниматель думает: зачем покупать новую печку для пиццы? Лучше эти деньги положить на депозит под 22%, а там посмотрим»,— пояснил директор СОФПП Валерий Пиличев. По его словам, инвестиционная активность микро- и малого бизнеса в регионе с сентября 2024 года находится «в режиме ожидания». При этом предприниматели особенно нуждаются в заемных средствах, а часть банков, по словам господина Пиличева, «закручивают гайки» по выдаче кредитов субъектам МСП, заметно повышая ставки.

Иван Антипин предположил, что в 2025 году объем инвестиций может приблизиться к 1 трлн руб. «Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял 898,2 млрд руб., и это на 17% больше уровня 2023 года. С 2022 года в регионе фиксируется положительная тенденция роста объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах. До этого периода он рос лишь в абсолютных значениях, но не компенсировал инфляцию»,— отметил эксперт. По его оценке, для совершенствования инвестклимата и привлекательности региона нужно улучшать условия для предпринимателей с точки зрения простоты ведения бизнеса, развивать механизмы стимулирования инвестиционной деятельности и создавать систему льгот и преференций для инвесторов, а также расширять инфраструктурные возможности, которые будут формировать конкурентные преимущества Свердловской области.

Анна Капустина