Юки Цунода стал напарником Макса Ферстаппена по команде «Формулы-1» Red Bull

Японский гонщик Юки Цунода заменит новозеландца Лиама Лоусона в составе команды «Формулы-1» Red Bull, начиная с Гран-при Японии, сообщает пресс-служба команды. Ранее японец выступал за Racing Bulls — дочернюю команду Red Bull.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Команда провела ротацию пилотов, в результате которой Лоусон будет представлять Racing Bulls.

«Было трудно видеть, как Лиам борется с машиной RB21 в первых двух гонках, и в результате было принято коллективное решение о его ранней замене. В этом сезоне у нас две цели — защитить титул чемпиона мира среди пилотов и вернуть себе титул чемпиона мира среди конструкторов. Это чисто спортивное решение. Мы признаем, что с RB21 предстоит проделать большую работу, и надеемся, что опыт Юки окажется полезным для улучшения машины», –— заявил генеральный директор Red Bull Кристиан Хорнер.

За две гонки текущего сезона Лоусону не удалось набрать очков. Он дебютировал как пилот Red Bull на Гран-при Австралии, где стал 18-м в квалификации и не смог финишировать из-за аварии. На прошлой неделе на Гран-при Китая он показал последний результат в квалификации и финишировал 12-м в гонке. В то же время на счету его напарника Макса Ферстаппена второе место в Австралии и четвертое в Китае, он принес команде 36 очков.

Юке Цуноде 24 года. В его активе три очка в личном зачете текущего сезона.

Гран-при Японии пройдет в Сузуке с 4 по 6 апреля.

Таисия Орлова