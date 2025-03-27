Суд арестовал имущество курьера, обвиняемого в покушении на экс-полковника СБУ

Замоскворецкий суд Москвы арестовал имущество курьера Ивана Паскаря (внесен в список террористов и экстремистов). Он проходит по делу о покушении на экс-полковника СБУ Владимира Прозорова в Москве. По данным следствия, Иван Паскарь доставил посылку с деталями взрывного устройства подрывнику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Паскаря обвиняют в покушении на совершение теракта (ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК) и в незаконной перевозке взрывчатых веществ или взрывных устройств (.ч. 1 ст. 222.1 УК).

Весной прошлого года в Москве был подорван автомобиль, владельцем которого был экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. В 2014 году он стал сотрудничать с российскими силовиками, а в 2019 открыто перешел на сторону России. При взрыве господин Прозоров выжил, но был ранен.

Подозреваемый в подрыве — Владимир Головченко. Силовики утверждают, что после начала СВО он посещал Украину, где его завербовали украинские спецслужбы. По версии ФСБ, у задержанного был куратор, действовавший по прямому указу главы СБУ Василия Малюка. Кроме того, также арестован его сообщник Ростислав Журавлев. Уголовные Головченко, Журавлева и Паскаря объединены в одно производство. Все фигуранты останутся в СИЗО до 12 апреля.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «Почетный сварщик СБУ».