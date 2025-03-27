Первый технический рейс в новый аэропорт Камчатки отменен из-за циклонов

С 31 марта обслуживание рейсов на Камчатке будет переведено в новый пассажирский терминал аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово), сообщили «Ъ» в пресс-службе воздушной гавани. Планировалось, что финальным этапом проверки готовности производственных систем и оборудования нового терминала станет прием и обслуживание 28 марта пассажирского рейса из Москвы, но он был отменен из-за циклона.

Решение о строительстве нового аэропортового комплекса было принято в 2017 году. Оно велось в рамках инвестиционного и акционерного соглашений между Корпорацией развития Камчатки и УК «Аэропорты Регионов» (входит в группу «Ренова»). Изначально инвестор оценивал смету в 6,2 млрд руб. Сейчас сообщается о почти 30 млрд руб.

Генподрядчиком выступает является АО «Крокус Интернэшнл». На реконструкцию перрона и стоянки авиатехники, создание ведущей к аэропорту дорожно-транспортной развязки выделялось федеральное финансирование. Завершить стройку предполагалось в августе 2023 года. Затем сроки несколько раз переносились.

Общая площадь терминала превышает 50 тыс. кв. м. Внутри построены гостиница на 120 номеров и торговые площади. Терминал оснащен четырьмя телескопическими трапами. Пропускная способность нового терминала 1145 пассажиров в час. Аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) является главными воздушными воротами Камчатского края. В 2024 году он обслужил более 931 тыс. пассажиров.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский