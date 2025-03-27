0,12 процента составила на неделе с 18 по 24 марта 2025 года инфляция в РФ, сообщил Росстат. Таким образом, недельный рост цен несколько ускорился. На неделе с 11 по 17 января инфляция составляла 0,06%, с 4 по 10 марта — 0,11%. На 24 марта Минэкономики оценило годовую инфляцию на уровне 10,11%, следует из обзора ведомства «О текущей ценовой ситуации». За последнюю неделю цены на продовольственные товары выросли на 0,22%, на услуги — на 0,13%, на непродовольственные товары — остались на прежнем уровне. Действующий прогноз ЦБ по инфляции на 2025 год — 7–8%. При этом, согласно данным опроса «инФОМ», оценка инфляции, которую граждане ожидают через год, составила в марте 12,9% после 13,7% в феврале.