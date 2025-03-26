Главные новости за 26 марта. Новороссийск

Власти Новороссийска назвали информацию о введении режима ЧС фейком.

В Новороссийске на мусорном полигоне произошел частичный сход грунта.

В Анапе началось строительство экстренного стационара для спасения дельфинов.

Под Новороссийском выявили загрязнение реки Озерейка из-за горящей свалки.

Мэрия Новороссийска проиграла иск о сносе сотовой вышки у Пионерской рощи.

В морском порту Новороссийска запретили к ввозу 22 тонны египетских апельсинов.

В Новороссийске «Усадьба Белая Дача» заложит 125 га виноградников в 2025 году.

Новороссийская УК пытается обязать застройщика исправить недостатки новостройки.

В Новороссийске пройдут учения по эвакуации из торгового центра.