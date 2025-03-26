Власти Новороссийска назвали информацию о введении режима ЧС фейком

В Новороссийске опровергли информацию о распоряжении администрации о введении режима чрезвычайной ситуации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-мэр Новороссийска Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«В сети распространяется информация о том, что администрация издала распоряжение "О введении на территории муниципального образования город Новороссийск режима "Чрезвычайная ситуация" для органов управления и сил городского звена Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", однако эта информация не соответствует действительности и является ложной»,— пояснил господин Гавриков.

Ранее в своем Telegram-канале он прокомментировал частичный сход грунта на горящем мусорном полигоне. По его словам, возникли новые небольшие очаги возгорания.

«Работы по устранению последствий ведутся непрерывно. Лес не горит, ситуация находится под контролем»,— написал Александр Гавриков.

Сотрудники контрольно-ревизионного управления Новороссийска также выявили загрязнение реки Озерейка фильтратом с горящего полигона. Информация о загрязнении водного объекта направлена в Министерство природных ресурсов Краснодарского края.

Алена Воробьева