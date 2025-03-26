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Новороссийская УК пытается обязать застройщика исправить недостатки новостройки

Управляющая компания «Цемесская бухта» намерена через суд обязать застройщика Алана Кокоева возместить затраты на устранение недостатков многоквартирного дома в Новороссийске.

Фото: https: / yandex.ru / maps

Фото: https: / yandex.ru / maps

Согласно материалам дела, жильцы дома №17 по улице Лейтенанта Шмидта обратились в управляющую компанию в июне 2022 года с жалобами на протечки балконов и лоджий, трещины в стенах и другие строительные дефекты. В мае 2022 года после сильного ветра частично обрушилась фасадная отделка. Собственники потратили на восстановительные работы 154 тыс. руб. При обследовании здания комиссия также выявила недостатки: многочисленные протечки балконов, лоджий, стен и окон, полное отсутствие ливневой системы, заломы и щели металлочерепицы, неподключение системы дымоудаления, отсутствие гидроизоляции паркинга и проблемы с тротуарной плиткой.

Застройщик отказался устранять недостатки, сославшись на отсутствие гарантийных обязательств в договорах купли-продажи квартир. По его словам, дом был построен без привлечения средств дольщиков и не подпадает под действие закона № 214-ФЗ. Кроме того, застройщик отметил, что имеется заключение специалиста ООО «Независимый межрегиональный центр экспертиз», содержащее выводы о соответствии указанного дома требованиям технических регламентов и проектной документации.

Решением Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания от 28 июня 2023 года в удовлетворении требований управляющей компании отказано в полном объеме. Суд установил, что двухлетний срок исковой давности для предъявления претензий по качеству начал исчисляться с 2017 года — момента приобретения квартир. УК подала иск только в январе 2023 года. Обжалуя решение суда первой инстанции, истец дошел до Верховного суда (ВС) РФ, который отправил дело на пересмотр в Арбитражный суд РСО-Алания.

«Отказывая в удовлетворении иска ввиду пропуска гарантийного срока и срока исковой давности, суды обстоятельства выполнения застройщиком-предпринимателем работ с недостатками не исследовали, бремя доказывания причин возникновения недостатков с учетом их обнаружения в пределах гарантийного срока не распределяли. <...>При указанных обстоятельствах выводы судов об отказе в удовлетворении заявленных исковых требований не основаны на всестороннем, полном и объективном рассмотрении настоящего дела»,— указано в определении ВС.

Судебное заседание по делу назначено на 14 мая 2025 года.

Лия Пацан

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