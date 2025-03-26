В морском порту Новороссийска запретили к ввозу 22 тонны египетских апельсинов
Более 22 т зараженных апельсинов из Египта запретили к ввозу в морском порту Новороссийска. Об этом сообщила пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ
По информации ведомства, при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля в отношении партии свежих апельсинов объемом 22,26 т была выявлена живая личинка карантинного для Российской Федерации объекта — средиземноморской плодовой мухи (Ceratitis capitata Wied.).
Энтообъект был подтвержден заключением о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР». На партию зараженных апельсинов выдали запрет на ввоз и предписание на фумигацию.
Ранее в морском порту Новороссийска забраковали семь партий цитрусовых из Турции и Египта общим весом 158,1 т. Во время карантинного фитосанитарного контроля специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора выявили тот же карантинный объект — средиземноморскую плодовую муху.