Мэрия Новороссийска проиграла иск о сносе сотовой вышки у Пионерской рощи

Администрация Новороссийска обжалует решение Арбитражного суда Краснодарского края, который отказал муниципалитету в иске к ООО «Южные Башни» из Кисловодска. Мэрия требует обязать компанию демонтировать за собственный счет вышку сотовой связи, расположенную на пересечении улиц Пионерской и Молодежной (у ООПТ «Пионерская роща»). Жалобу мэрии рассмотрит Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд 2 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: «Ъ-Новороссийск» Фото: «Ъ-Новороссийск» Следующая фотография 1 / 2 Фото: «Ъ-Новороссийск» Фото: «Ъ-Новороссийск»

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Южные Башни» зарегистрировано в 2008 году в Кисловодске Ставропольского края. Бенефициаром является Каракотов Азрет-Али Борисович. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Чистая прибыль по итогам 2023 года составила 860 тыс. руб.

Согласно материалам дела, 28 ноября 2022 года между администрацией Новороссийска и ООО «Южные Башни» был заключен договор на размещение сотовой вышки сроком до 25 ноября 2032 года. Однако спустя месяц, 21 декабря 2022 года, постановлением администрации предыдущее постановление было отменено, а договор расторгнут. Муниципалитет обосновал свои действия разработкой концепции развития телекоммуникационной инфраструктуры города, которая обеспечит сохранение комфортной городской среды.

На следующий день компании направили уведомление о досрочном прекращении договора с требованием в трехдневный срок привести земельный участок в первоначальное состояние. Однако при проверке 5 июня 2024 года было установлено, что вышка сотовой связи продолжает находиться на участке.

ООО «Южные Башни» предъявило встречный иск к администрации с требованиями признать недействительным уведомление о досрочном расторжении договора и считать сам договор действующим. Компания указала на отсутствие правовых актов, подтверждающих существование упомянутой концепции развития телекоммуникационной инфраструктуры, а также на отсутствие нарушений со своей стороны, которые могли бы стать основанием для досрочного расторжения договора.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований мэрии, поддержав ООО «Южные Башни».

Лия Пацан