45 млн рублей на празднование Дня Победы в Казани и возросшая инфляция в Татарстане

На проведение праздничных мероприятий ко Дню Победы в Казани выделят свыше 45 млн руб. В программе — дневной концерт продолжительностью два часа на площади Тысячелетия в центре города, а также вечерняя программа, которая продлится около четырех часов.

В феврале годовая инфляция в Татарстане выросла до 10,65%, превысив январский показатель, который составлял 10,03%. Этот уровень оказался выше средних значений по Приволжскому федеральному округу (10,30%) и общероссийскому уровню (10,06%). Основным фактором ускорения инфляции стало повышение издержек у производителей и поставщиков товаров и услуг.

На капитальный ремонт трамвайных и троллейбусных сетей Казани необходимо около 6 млрд руб. В ведении МУП «Метроэлектротранс» числится 132 км трамвайных путей, причем 70 км находятся в предельно изношенном состоянии.

За пятилетний период доля малых сельхозпредприятий в агропроизводстве Республики Марий Эл увеличилась с 4 до 7%. Этот прогресс стал возможен благодаря государственной поддержке, особенно в рамках программы «Агростартап».

В Чувашии на участие в республиканской программе «Время СВОих» подали заявки 388 военнослужащих. Среди зарегистрированных — участники специальной военной операции из 25 регионов страны, включая Москву. Больше половины из них составляют мужчины моложе 35 лет.

В Татарстане в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Казанской агломерации отремонтируют более 21 км автомобильных дорог. В общей сложности капитальным ремонтом будут охвачены 17 объектов, а завершение работ запланировано на 2025 год.

«Поволжское строительное предприятие» («ПСП») подало иск в Арбитражный суд Татарстана с требованием взыскать 400 млн руб. с «Производственно-строительного объединения» (ПСО «Казань»). Третьим лицом по делу выступает особая экономическая зона (ОЭЗ) «Иннополис». Представитель истца не пришел на заседание, в связи с чем суд отложил рассмотрение дела до 20 мая, чтобы «ПСП» смогло ознакомиться с документами ответчика.

В Казани в парке Победы появится мемориальная зона, посвященная ветеранам специальной военной операции. Институт развития Казани занимается разработкой проекта по комплексному обновлению территории парка.

Артём Дергунов