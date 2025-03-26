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В Казани создадут мемориальную зону, посвященную ветеранам СВО

В парке Победы в Казани планируется строительство мемориальной зоны в честь ветеранов специальной военной операции. Об этом в ходе XXXVII сессии Казгордумы сообщила замруководителя исполкома столицы Татарстана Гузель Сагитова.

Институт развития Казани разрабатывает проект комплексного развития парка Победы.

«О сроках, датах ничего неизвестно, надо будет ждать окончания СВО», — отметила Гузель Сагитова.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Татарстане откроют 4 новых памятника.

Дарья Сайфиева

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