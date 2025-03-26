В Казани 45 млн рублей выделят на празднование Дня Победы

На организацию мероприятий к 9 Мая в Казани направят более 45 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани 45 млн руб. выделят на празднование Дня Победы

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ В Казани 45 млн руб. выделят на празднование Дня Победы

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

В этом году будет организован дневной концерт в центре Казани на площади Тысячелетия длительностью два часа и вечернее выступление, которое продлится около 4 часов. Также планируется проведение акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате, «Парад у дома ветеранов» и другие мероприятия. Кроме того, в этом году в столице Татарстана запустят фейерверк.

Дарья Сайфиева