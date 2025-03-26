В Татарстане по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Казанской агломерации обновят свыше 21 км автомобильных дорог. Работы охватят 17 объектов и будут завершены в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казанской агломерации в 2025 году по нацпроекту обновят 21 км автодорог

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Казанской агломерации в 2025 году по нацпроекту обновят 21 км автодорог

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Казани запланирован капитальный ремонт участка улицы Амирхана Еники, расположенного между улицами Вишневского и Товарищеской в Вахитовском районе. Всего в столице Татарстана приведут в порядок 12 дорожных участков.

В Верхнеуслонском районе выполнят капремонт автодороги «Казань — Ульяновск» — Соболевское — Чулпаниха на отрезке с 6,1 по 8,1 км. В Высокогорском районе подрядчики займутся ремонтом дороги Алан-Бексерь — Ислейтарский лесхоз на участке с 4,3 по 8,8 км.

В Лаишевском районе продолжат второй этап капремонта автодороги Средне Девятово — Татарский Янтык, охватывающий участки с 1,0 по 8,8 км и с 11,0 по 12,5 км.

Реализация предложенных мер обеспечит достижение следующих целевых значений национального проекта «Инфраструктура для жизни»: доля автодорог регионального значения составит 52,23%, а дорожная сеть в крупнейших городских агломерациях будет приведена в соответствие с нормативами на уровне 85,27%.

Казанская агломерация включает в себя городской округ Казань и шесть муниципальных районов — Атнинский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Зеленодольский, Пестречинский и Лаишевский. В Казанскую экономическую зону в дополнение входят районы Арский, Рыбно-Слободской, Тюлячинский, Сабинский, Кукморский, Балтасинский, Мамадышский, Алексеевский, Чистопольский, Спасский, Алькеевский, Апастовский, Камско-Устьинский, Буинский, Кайбицкий, Тетюшский и Дрожжановский.

Ранее сообщалось, что в Казани на ремонт 12 участков дорог общей протяженностью в 7 км будет потрачено около 1 млрд руб.

Артём Дергунов