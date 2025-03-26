В Чувашии 388 участников СВО подали заявку на программу «Время СВОих»

Заявку на участие в республиканской программе «Время СВОих» в Чувашии подали 388 военнослужащих. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии 388 участников СВО подали заявку в программу «Время СВОих»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В Чувашии 388 участников СВО подали заявку в программу «Время СВОих»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Регистрацию на участие прошли участники СВО из 25 регионов России, включая Москву. Более половины зарегистрировавшихся — мужчины в возрасте до 35 лет. Все они прошли в следующий этап отбора и с 1 по 4 апреля будут проходить дистанционное тестирование.

«Время СВОих» — республиканский аналог федеральной программы «Время героев», в которой военнослужащие смогут получить управленческий опыт и возможность применить его на государственной службе.

В Татарстане 30 марта также завершился набор на республиканскую программу переобучения бойцов и ветеранов СВО «Батырлар. Герои Татарстана». За месяц на участие подали 1249 заявок.

Дарья Сайфиева