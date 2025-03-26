В феврале годовая инфляция в Республике Татарстан ускорилась до 10,65% по сравнению с 10,03% в январе. Этот показатель оказался выше средних значений по Приволжскому федеральному округу (10,30%) и России в целом (10,06%). Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В феврале годовая инфляция в Татарстане оказалась выше, чем в среднем по России

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В феврале годовая инфляция в Татарстане оказалась выше, чем в среднем по России

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Основной причиной ускорения роста цен стали увеличивающиеся издержки производителей и поставщиков.

Цены на продукты питания в феврале выросли до 13,62% в годовом выражении против 12,42% в январе. Это объясняется тем, что производители молочной, мясной и рыбной продукции переложили на потребителей растущие расходы, включая оплату труда, логистику и упаковку. Кроме того, цены на рыбопродукты также поднялись из-за снижения предложения, вызванного сокращением объемов вылова и переработки рыбы.

Рост цен на непродовольственные товары составил 5,82% в феврале после 5,46% месяцем ранее. Увеличение затрат производителей и высокий спрос позволили компаниям активнее закладывать возросшие издержки в стоимость товаров.

«По этой причине в годовом выражении быстрее, чем в январе, дорожали, например, мебель, смартфоны и автомобильные шины», — говорится в сообщении пресс-службы Центробанка.

В сфере услуг годовая инфляция достигла 13,50% в феврале, увеличившись с 13,34% в январе. Рост цен был обусловлен как повышением издержек компаний, так и увеличением спроса на отдельные услуги. Например, фитнес-центры и медицинские учреждения повысили стоимость своих услуг из-за роста расходов на зарплаты, аренду и оборудование.

По стране в целом в феврале при исключении сезонных факторов рост цен замедлился по сравнению с январем. Это в первую очередь характерно для тех групп товаров и услуг, цены на которые меняются часто и сильно. Замедление роста цен частично связано с укреплением рубля с начала года.

Артём Дергунов