Против компании Равиля Зиганшина подали иск на 400 млн рублей

«Поволжское строительное предприятие» («ПСП») обратилось с иском в Арбитражный суд Татарстана с требованием взыскать с «Производственно-строительного объединения» (ПСО «Казань») 400 млн руб. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Третьим лицом по делу проходит особая экономическая зона (ОЭЗ) «Иннополис». В Арбитражный суд Татарстана представитель истца не пришел. Судебное заседание отложили до 20 мая, т. к. «ПСП» необходимо ознакомиться с документами ответчика. На вопрос о подробностях иска представитель ПСО «Казань» не ответил.

По данным портала Rusprofile, «Поволжское строительное предприятие» с уставным капиталом 10 тыс. руб. в 2023 году имело выручку 7,3 млрд руб. и прибыль 0 руб.

Учредителем и руководителем ПСО «Казань» выступает Равиль Зиганшин. С 2009 по 2019 год он занимал должность депутата Госсовета Татарстана четвертого и пятого созыва. В 2017 году Forbes оценил его доход в 164 млн руб., а суммарный доход семьи в 295 млн руб. и поставил Равиля Зиганшина на 41 место в рейтинге доходов госслужащих и депутатов.

ПСО «Казань» было создано в 2002 году как подразделение группы ТАИФ, а после вышло из состава организации. ПСО «Казань» участвовало в строительстве объектов Универсиады-2013, стадионов в Самаре и Саранске к чемпионату мира по футболу 2018 года.

«ПСП» и ПСО «Казань» занимаются строительством жилых и нежилых зданий и находятся в процессе банкротства.

Диана Соловьёва