За последние пять лет доля малых сельскохозяйственных хозяйств в агропроизводстве Республики Марий Эл выросла с 4 до 7%. Об этом сообщает глава Марий Эл Юрий Зайцев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За 5 лет доля малых хозяйств в агропроизводстве Марий Эл увеличилась на 3%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ За 5 лет доля малых хозяйств в агропроизводстве Марий Эл увеличилась на 3%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Такой рост стал возможен благодаря господдержке, особенно программе "Агростартап"», — отметил господин Зайцев.

В период с 2019 по 2024 год 53 начинающих фермера получили гранты на общую сумму 163 млн руб. Эти средства были направлены на развитие таких направлений, как молочное скотоводство, овощеводство и картофелеводство.

На сегодняшний день малые хозяйства обеспечивают 23% производства картофеля и 49% овощей в регионе. Благодаря этому республика достигла высоких показателей самообеспеченности — 144% по картофелю и 143% по овощам.

Также стимулом для дальнейшего развития отрасли стали 134 млн руб., которые были выделены сельскохозяйственным кооперативам на приобретение техники и оборудования. В 2025 году планируется направить на эти цели еще 88 млн руб.

Артём Дергунов