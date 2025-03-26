За 5 лет доля малых хозяйств в агропроизводстве Марий Эл увеличилась на 3%
За последние пять лет доля малых сельскохозяйственных хозяйств в агропроизводстве Республики Марий Эл выросла с 4 до 7%. Об этом сообщает глава Марий Эл Юрий Зайцев в своем Telegram-канале.
За 5 лет доля малых хозяйств в агропроизводстве Марий Эл увеличилась на 3%
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Такой рост стал возможен благодаря господдержке, особенно программе "Агростартап"», — отметил господин Зайцев.
В период с 2019 по 2024 год 53 начинающих фермера получили гранты на общую сумму 163 млн руб. Эти средства были направлены на развитие таких направлений, как молочное скотоводство, овощеводство и картофелеводство.
На сегодняшний день малые хозяйства обеспечивают 23% производства картофеля и 49% овощей в регионе. Благодаря этому республика достигла высоких показателей самообеспеченности — 144% по картофелю и 143% по овощам.
Также стимулом для дальнейшего развития отрасли стали 134 млн руб., которые были выделены сельскохозяйственным кооперативам на приобретение техники и оборудования. В 2025 году планируется направить на эти цели еще 88 млн руб.