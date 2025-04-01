Логистика прирастает терминалами

На прошедшей в Москве выставке TransRussia-2025 казахстанский логистический оператор PTC Holding объявил о запуске терминала в Поти, который станет важным инфраструктурным элементом Транскаспийского международного транспортного маршрута. Также новый объект позволит компании реализовывать стратегию расширения сервисов грузоперевозок для различных заказчиков, в том числе из России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото предоставлено PTC Holding Фото: Фото предоставлено PTC Holding

Новый логистический терминал в грузинском порту Поти, который начинает работу в апреле, занимает площадь 9 га, его пропускная способность составит свыше 80 тыс. контейнеров в год в 20-футовом эквиваленте, сообщили на выставке TransRussia-2025 представители компании PTC Holding.

«У нас уже большие планы по загрузке терминала и есть договоренности с крупными морскими линиями»,— заявил Олжас Шилтерханов, генеральный директор PTC Cargo. По его словам, новый терминал в Поти — это не просто очередная инфраструктурная точка, а важный этап в реализации глобальной стратегии компании. Новый логистический объект официально присоединился к Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) в качестве ассоциированного члена, и его запуск станет значимой составляющей всего маршрута, связывающего Азию и Европу.

«Сегодня логистика — это борьба за предсказуемость. Раньше маршруты морем через Суэцкий канал были безальтернативными, но теперь ТМТМ становится реальной и более управляемой альтернативой. Сейчас из-за нестабильности в Красном море морские линии предпочитают маршруты через мыс Доброй Надежды из-за чего сроки доставки из Китая в Европу увеличились. Если сравнивать только тарифы, то морская перевозка все еще дешевле. Но если учитывать риски задержек, нестабильность маршрутов через Суэцкий канал и Красное море, то ТМТМ уже сегодня предлагает бизнесу большую стабильность и гибкость»,— рассказал Олжас Шилтерханов.

Он сделал акцент на том, что запуск нового объекта в Грузии позволит компании предлагать клиентам более стабильный и управляемый комплекс логистических услуг. «Благодаря терминалу в Поти мы замкнули логистическую цепочку с точки отправления до точки назначения. Теперь мы можем предложить нашим клиентам бесшовную доставку от А до Я»,— подчеркнул Олжас Шилтерханов.

Новый терминал в Поти стал одним из самых лучших по оснащению логистических объектов в Грузии. Там, в частности, установлены два козловых крана, каждый из которых может обрабатывать до 25 контейнеров в час, использовано надежное железобетонное покрытие. «Также мы будем использовать специальные погрузчики для контейнеров — ричстакеры — и вилочные погрузчики для перетарки грузов,— рассказал Олжас Арыкбаев, генеральный директор "Поти ТрансТерминал".— Особенность нашего терминала заключается в том, что все инженерные коммуникации здесь (водоснабжение, канализация, электроснабжение, пожарная система и пр.) продуманы и находятся под площадкой, что позволяет снизить риски повреждения груза, каких-то нестандартных, чрезвычайных ситуаций. Такого в Грузии еще не было. На терминале созданы условия по самым высоким требованиям, в том числе для ценных грузов с высокой добавленной стоимостью».

«Средний коридор» выгоден и России

Объемы грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (его еще называют «Средний коридор») протяженностью около 11 тыс. км, который соединяет Китай со странами Европы через Казахстан, акваторию Каспийского моря, а далее через Азербайджан, Грузию и Турцию, стремительно растут. Согласно официальной статистике правительства Казахстана, по итогам 2024 года через ТМТМ было перевезено 4,5 млн тонн, что на 62% больше, чем за предыдущий год, когда грузооборот также существенно вырос.

Иногда «Средний коридор» критикуют за то, что он не проходит по территории России и тем самым якобы является конкурирующим направлением, соединяющим Китай и Европу. Но это не так: развитие ТМТМ выгодно и для России, так как он открывает новые возможности для использования отдельных участков нового маршрута для перевозки российских грузов. Например, это может быть железная дорога Баку—Тбилиси—Карс, пропускная способность которой после реконструкции увеличилась до 5 млн тонн в год и позволяет снять нагрузку с перегруженного Азовско-Черноморского направления. В любом случае развитие транспортной сети в Центральной Азии выгодно и России, которой необходимо развивать новые маршруты для выхода, например, на страны Индо-Тихоокеанского региона через Центральную Азию и Прикаспий.

По словам представителей PTC Holding, среди клиентов нового терминала в Поти появляется все больше российских компаний. «Очень популярная услуга в Поти — это перетарка. То есть когда грузы приходят в универсальном парке к нам на терминал, выгружаются в мешках или биг-бегах, потом загружаются в контейнер и далее отправляются морем на международные рынки. Это очень удобно как для казахских, так и российских экспортеров. Им выгоднее приезжать до портов в универсальном парке, ну и дальше уходить уже в контейнерах»,— говорит Олжас Арыкбаев.

В новом терминале есть инфраструктура, необходимая для того, чтобы можно было обрабатывать, например, крытые вагоны. «Единовременно мы можем размещать на своей высокой платформе девять вагонов для того, чтобы выгружать грузы и далее их тарировать уже в контейнеры. Также эту услугу мы можем предоставлять в обратном направлении. То есть когда, например, с морских линий приходят контейнеры, мы их распаковываем у себя на терминале, грузим в универсальный парк и отправляем в том числе на импорт в Грузию, Азербайджан, Армению и страны Центральной Азии»,— отмечает Олжас Арыкбаев.

Специалисты подчеркивают, что традиционно задача любого порта — это максимально быстро разгрузить или загрузить судно. Однако сами грузополучатели не всегда оперативно могут забрать груз из порта, чтобы быстро перенаправить его на железную дорогу или на автовозы. На это может уходить в среднем от трех до семи дней. Получается, что очень важно иметь место в порту, где грузы надо консолидировать, качественно хранить, собирать для дальнейшей отправки. Такие услуги в том числе предоставляет новый терминал в Поти.

В долгосрочной перспективе появление таких новых инфраструктурных объектов, как терминал в Поти, будет благотворно влиять на снижение тарифов на перевозку. Тот же ТМТМ ранее считался не очень выгодным направлением из-за того, что здесь требуется множество перегрузов — смена транспорта требуется при движении через Каспийское море, потом по железной дороге, потом новый водный транспорт на Черном море и пр. Но совместные усилия участников, в том числе ассоциации ТМТМ, приводят к тому, что за счет увеличения объема можно компенсировать и предложить более оптимальные ставки. «Я бы сказал, что логистический рынок, он один из самых сплоченных,— говорит Олжас Арыкбаев.— Все держится на людях, на компетенциях, на профессионалах. Конечно, логистические компании между собой конкурируют, но в сложных ситуациях они стараются объединяться, помогать друг другу, чтобы создавать эффективные цепи поставок. И сейчас как раз такое время, когда при рыночной нестабильности логистические компании идут друг другу навстречу и пытаются сделать совместные сервисы».

«Экономике нужны стабильные и предсказуемые логистические маршруты» Правила мировой торговли стремительно меняются. В этих условиях задача логистической отрасли создать удобные и стабильные маршруты, которые бы не зависели от экономических кризисов и тарифных скачков. Об этом на выставке TransRussia-2025 рассказал Олжас Шилтерханов, генеральный директор PTC Cargo. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор PTC Cargo Олжас Шилтерханов

Фото: Фото предоставлено PTC Holding Генеральный директор PTC Cargo Олжас Шилтерханов

Фото: Фото предоставлено PTC Holding — Какие ключевые результаты компания PTC Cargo достигла по итогам 2024 года? — Этот год для компании был активным и результативным, 2024 год можно обозначить годом роста, географического расширения и новых логистических решений. Мы увеличили объем контейнерных перевозок до 220 тыс. в 20-футовом эквиваленте (ДФЭ). Существенно выросли показатели и на нашем терминале в Достыке, где обработано 198 тыс. ДФЭ. Сегодня наша доля на станции Достык составляет 39%, что подтверждает роль компании в международном транзите через Казахстан. Но важно не только, сколько мы перевезли, а как мы это сделали. Мы запустили новые маршруты, сократили время доставки на некоторых направлениях в три раза и вышли на новые рынки, включая европейские. Также впервые отправили авиаперевозку, что делает наши мультимодальные возможности полноценными по всем видам транспорта. — Как изменились объемы перевозок вашей компании по сравнению с прошлым годом? — Общий объем перевозок вырос на 13%, а объем перегруза через Достык — на 15%. При этом мы наблюдаем рост как в транзите, так и в экспорте. Эти цифры показывают, что спрос на железнодорожные перевозки через Казахстан продолжает расти, несмотря на вызовы мировой экономики. — Какие новые направления или маршруты стали для компании стратегически важными за последний год? — Наш филиал в Бишкеке начала осуществлять перевозки по новому маршруту Китай—Кыргызстан—Узбекистан—Афганистан. Это очень перспективный рынок, особенно с учетом начала большого проекта по строительству ж/д дороги Китай—Кыргызстан–Узбекистан. Важным направлением развития компании стало увеличения собственного парка контейнеровозов, за счет чего мы активнее работаем и на рынке автоперевозок. Как результат мы уже запустили новый мультимодальный маршрут для перевозки автомобилей из Китая. Контейнеры с автомобилями следовали из Китая по железной дороге до станции Урумчи, затем перегружались в наши контейнеровозы и доставлялись через пограничный переход «Достык» в Алматы. Это позволило сократить время доставки в три раза — с шести до двух суток. Это не просто новые направления, это новые логистические решения, которые делают наши перевозки гибче, быстрее и удобнее для клиентов. — Как вы оцениваете вклад PTC Cargo в развитие международных транспортных коридоров через Казахстан? — Мы как группа компании PTC не просто используем существующие маршруты, мы развиваем их, активно инвестируя в развитие инфраструктуры на международных транспортных коридорах. За счет своих инфраструктурных активов и оборудования нам легче запускать новые логистические схемы, которые помогают увеличить скорость доставки и предоставлять дополнительные возможности для грузоотправителей. Помимо этого, мы также активно участвуем в развитии «Среднего коридора», делая его реальной альтернативой морским перевозкам через Суэцкий канал. — Какую роль она играет ваша дочерняя компания в Китае в развитии новых логистических цепочек и маршрутов? — Китай — это мировая фабрика, и, если ты хочешь работать с этим рынком, ты должен быть внутри него. Мы открыли компанию в Шанхае, потому что логистика — это не только маршруты, но и коммуникация. В Китае важны отношения, скорость решений и знание местной специфики. Наличие команды на месте позволяет нам быстрее организовывать перевозки, решать сложные вопросы и работать напрямую с производителями. Самое главное для нашей компании присутствовать в точке зарождения груза. — Какие услуги предлагает компания на китайском рынке и как это влияет на скорость и качество перевозок? — Мы занимаемся экспедированием, таможенным оформлением, мультимодальными перевозками и консолидацией грузов. Это позволяет нам не просто перевозить контейнеры, а создавать эффективные логистические цепочки с минимальными задержками и издержками для клиентов. — PTC Cargo расширяет присутствие в Турции. Каковы основные задачи компании на этом рынке? — Турция — это ключевой транзитный узел между Европой и Азией. Мы видим в ней точку входа в европейский рынок и возможность организовать новые маршруты для транскаспийского коридора. — Какие услуги предложены турецким партнерам и клиентам? — Мы предлагаем контейнерные перевозки, интеграцию автомобильного, морского и железнодорожного транспорта. Наша цель — создать удобную логистику для грузов из Азии в Европу и обратно. — Какова роль Турции в стратегии развития транскаспийского маршрута (ТМТМ)? — В отличие от портов Грузии, где глубина причалов составляют до 11 м и есть ограничения по крупнотоннажным судам, в Турции есть глубоководные порты, которые могут принимать самые крупные суда. Ежегодно в портах Турции переваливается свыше 12 млн ДФЭ. Это делает страну ключевым узлом для расширения грузопотоков по ТМТМ. Это открывает для нас совершенно другие возможности в логистике. Кроме того, сама Турция — это крупный рынок. Эта страна является одной из ведущих по производству автомобилей, сельскохозяйственной продукции и текстильных изделий. Она потребляет казахстанскую сельхозпродукцию, металл и другое сырье, а также экспортирует товары в Центральную Азию. Мы хотим стать участниками этих потоков и предложить клиентам надежные маршруты. — Какие глобальные вызовы в логистике вы видите для компании в ближайшие годы? — Сейчас вся логистика меняется. Перевозки стали менее предсказуемыми, особенно морские. Проблемы в Красном море и задержки в Суэцком канале приводят к росту цен и срывам сроков. Это заставляет грузоотправителей искать альтернативные маршруты, и здесь Казахстан может сыграть важную роль. Другой важный вопрос — стоимость перевозок. Безусловно, некоторые альтернативные транзитные маршруты могут быть дешевле, чем через Казахстан, но за счет развития собственной инфраструктуры и оптимизации логистических процессов мы стараемся снизить себестоимость перевозок и предложить клиентам привлекательные ставки на маршруты через Казахстан. Плюс ко всему меняются правила торговли. Санкции, новые таможенные требования — все это усложняет логистику и требует быстрой адаптации. В итоге главная задача сейчас — создать более удобные и стабильные маршруты, которые не зависят от морских кризисов и тарифных скачков.

Гибридная стратегия

На выставке TransRussia-2025 многие участники выражали озабоченность текущими трудностями развития логистического бизнеса. Формально отрасль демонстрирует положительную динамику развития: по данным Росстата, объем грузоперевозок в России в 2024 году вырос на 5,5% и составил 9,4 млрд тонн. При этом, например, наибольший рост показали автомобильные перевозки, увеличившись на 8,3%, до 7 млрд тонн. Однако из-за возросшей конкуренции тарифы не некоторые виды логистических услуг начали снижаться. Это выгодно потребителям, однако ставит в сложное положение бизнес, так как себестоимость логистических сервисов растет. И уже в краткосрочной перспективе дальнейшее развитие такой ситуации может привести к банкротству значимой части логистических компаний, после чего тарифы могут опять скакнуть вверх.

Беспокоят участников рынка и признаки стагнации и даже падения внешнего товарооборота. Так, после бурного роста товарооборот между РФ и КНР не только не продолжает увеличиваться, но даже начал демонстрировать отрицательную динамику. По итогам первых двух месяцев 2025 года он составил $34,7 млрд, что на 7%, или на $2,6 млрд, меньше, чем годом ранее, сообщают официальные данные таможенной статистики КНР.

В меняющихся условиях ведущие игроки логистического рынка выбирают особые стратегии развития. «Мы стараемся акцентировать внимание не только на контейнерных перевозках, притом что мы остаемся компанией-оператором, одним из крупнейших игроков на рынке Центральной Азии, в том числе владеющим своими активами, фитинговыми платформами, контейнерами,— отмечает Мария Мисевра, заместитель генерального директора PTC Cargo.— При этом мы сместили фокус в сторону более гибридной стратегии, в рамках которой мы предоставляем услуги по экспедированию груза по разным маршрутам совместно с партнерами».

В частности, в прошлом году PTC Holding запустил первые поезда из Китая в Грузию с предоставлением полного комплекса услуг клиенту и по территории Китая, и по территории Казахстана, Азербайджана и Грузии. «У нас появился сервис в прошлом году в импорте из Китая в Казахстан, и в этом году мы расширили свою географию, помимо Кустаная, добавив Алматинский узел и остальные станции Казахстана,— продолжает Мария Мисевра.— Также мы увеличили объем перевозок в экспорте из России. И, собственно, начали развитие контейнерных перевозок. Эти объемы тоже выросли с прошлого года, поэтому до сих пор актуально. Но и если говорить про экзотические сервисы, то у нас были первые авиаперевозки из Европы в Казахстан. Прошли они успешно, поэтому будем и дальше заключать новые контракты».

Алексей Арапов