Прорубить окно в Азию

Новый проект создания транспортно-логистического комплекса в Забайкалье нацелен на кратное увеличение транзитных возможностей Транссибирской магистрали и на решение проблемы бутылочного горлышка инфраструктуры на востоке России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Российская транспортно-логистическая отрасль продолжает активное развитие: по данным Росстата, объем грузоперевозок в РФ по итогам 2024 года вырос на 5,5% и составил 9,4 млрд тонн. При этом за последний год наибольший рост показали автомобильные перевозки, увеличившись на 8,3%, до 7 млрд тонн.

Вместе с ростом объемов транспортировки в России продолжают развиваться новые логистические маршруты. Начиная с 2022 года под давлением ограничений, которые были введены в отношении России, с западных векторов поставок они переориентировались на южные и восточные направления. Доля европейских стран в обороте экспортно-импортных операций снизилась до 20%, на страны Азии теперь приходится более 70% поставок.

Однако острая проблема развития новых логистических направлений — это нехватка инфраструктуры. Сгладить острые углы здесь призваны такие новые проекты, как создание транспортно-логистического комплекса в Забайкальском крае, который реализовывается на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП) при участии Газпромбанка.

Геостратегическая территория

Забайкальский край играет большую роль в развитии логистических маршрутов на Восток. Благодаря своему уникальному географическому положению эта территория является крупнейшей сухопутной точкой входа и выхода для грузовых потоков, направленных прежде всего в Китай, а также в другие важные страны Юго-Восточной Азии.

Неслучайно недавно принятая стратегия социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года определяет юго-восточные части этого региона как приоритетные геостратегические территории, где, с одной стороны, имеется сравнительно высокая численность населения, а с другой — по ней проходят международные транзитно-логистические коридоры.

Как известно, по территории Забайкальского края пролегает южная часть Транссиба, которая ранее являлась частью Китайско-Восточной железной дороги, созданной еще в 1903 году для соединения Читы с морскими базами во Владивостоке и Порт-Артуре. Одновременно важным конкурентным преимуществом Забайкалья является возможность выхода с территории края на три различные железные дороги в Китае (в отличие, например, от единственной грузовой дороги, связывающей восточные районы Казахстана и главные макрорегионы Китая).

Ряд национальных проектов, федеральных программ, а также упомянутая выше региональная Стратегия развития до 2030–2035 годов предусматривают в юго-восточной части Забайкальского края серьезные усовершенствования транспортно-логистической инфраструктуры. Речь идет о модернизации железнодорожных линий и автодорог в направлении границ, реконструкции и создании в регионе новых пограничных переходов и пунктов пропуска.

Три направления развития

Проект создания транспортно-логистического комплекса (ТЛЦ) в Забайкальском крае при участии Газпромбанка предполагает развитие сразу трех направлений: на Забайкальск, Приаргунск и Соловьевск.

По словам представителей Газпромбанка, ключевыми элементами проекта станут дополнительное развитие железнодорожной инфраструктуры Забайкальска, модернизация существующих железных дорог от Приаргунска до Читы, строительство железнодорожного пункта пропуска (ЖДПП) «Приаргунск» с ТЛЦ в приграничной зоне, а также развитие так называемой тыловой логистической инфраструктуры южного хода Транссиба со строительством ТЛЦ в Борзе и Чите.

Помимо этого, рассматривается возможность развития логистического маршрута через существующий ЖДПП «Соловьевск» в Монголию с дальнейшим выходом на железнодорожную сеть Китая. В частности, речь идет о развитии перевозок китайскими провинциями Шаньси и Хэбэй.

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Валентин Мурашов, вице-президент Газпромбанка, отмечает, что целью проекта является кратное повышение транзитных возможностей южного главного хода Транссиба и создание логистической инфраструктуры на юге Забайкальского края, обеспечивающей прямой выход к промышленным регионам центрального Китая. «Реализацию проекта необходимо синхронизировать с развитием сети Забайкальской железной дороги РЖД и железными дорогами Китая»,— подчеркивает Валентин Мурашов.

Особенно стоит отметить, что Газпромбанк для реализации проекта предлагает использовать механизм ГЧП. Он предполагает, что строительство и эксплуатация необходимой инфраструктуры ТЛЦ будет осуществляться по концессионной схеме, которая основывается на нормах федерального закона №115 «О концессионных соглашениях».

Концессионером в этой схеме выступит специальная проектная компания, создаваемая Газпромбанком с возможным участием других инвесторов. А так называемым концедентом (стороной, предоставляющей концессию в рамках концессионного соглашения) станет Забайкальский край. В конце декабря прошлого года была подана частная концессионная инициатива о реализации проекта ТЛЦ в Забайкальске, сейчас ведется активное обсуждение ее условий с правительством Забайкальского края.

В качестве потенциальных партнеров и резидентов проекта рассматривают крупных логистических операторов и грузоотправителей, а также представителей другого бизнеса — например, это могут быть крупные ритейлеры, производственные компании. «Мы ведем переговоры с транспортно-логистическими операторами. В частности, значимая роль предположительно будет отводиться владельцам экспортных грузов, для которых могут быть привлекательными разные возможности сотрудничества»,— рассказывает Валентин Мурашов. По его словам, также в банке надеются, что идея создания производственных складов позволит привлекать новых инвесторов в промышленные парки на территории региона. Ведь производители в этом случае смогут снижать затраты на складскую логистику или, скажем, оптимизировать графики таможенных выплат.

Еще в Газпромбанке обращают внимание, что ГЧП-проекты уже широко используются в строительстве транспортной инфраструктуры в России. По данным Национального центра ГЧП, в общей сложности по схеме концессии в РФ реализовано более 50 проектов по строительству автодорог и искусственных сооружений. Совокупные вложения тут составили 1,67 трлн руб., из них частные — 787,2 млн руб. В категорию железнодорожного транспорта в рамках проекта ГЧП было вложено более 340 млрд руб., из них частные инвестиции из этой суммы составили 325 млрд руб.). А проекты ГЧП в сфере производственно-логистических комплексов смогли привлечь более 57 млрд руб. Сам Газпромбанк, реализующий стратегию инфраструктурного «Мегаигрока», «пилотирует» 17 транспортно-логистических проектов ГЧП на общую сумму 516 млрд руб. В инвестиционной стадии находится 11 проектов на 733 млрд руб., а в проработке — еще более 20 проектов на 2,4 трлн руб.

Социально-экономический эффект

Как сообщили в Газпромбанке, в настоящее время проект создания транспортно-логистического комплекса в Забайкальском крае не предусматривает привлечения средств регионального бюджета. При разработке данного проекта основной упор делался на внебюджетные и коммерческие источники финансирования. «Основной схемой является концессия, вокруг которой достраиваются остальные элементы, и для них подбираются оптимальные варианты обеспечения инвестиционными ресурсами»,— говорит Валентин Мурашов, добавляя, что роль Газпромбанка в проекте не ограничивается функционалом кредитора: накопленные компетенции банка позволяют ему стать инвестором в отдельных коммерческих элементах проекта.

В результате реализации проекта суммарный потенциал увеличения грузооборота в регионе может достичь 85 млн тонн, включая железнодорожные и автомобильные пункты пропуска. Одновременно более активное использование транспортных маршрутов через Забайкалье позволит сократить плечо сухопутной доставки грузов в Китай на 2,5 тыс. км.

И если в настоящее время в структуре валового регионального продукта (ВРП) Забайкальского края транспорт и логистика занимают 14%, то в случае реализации проекта доля этого сектора превысит 25% ВРП. Реализация только одного проекта в Забайкальске позволит создать более 500 новых рабочих мест, регион получит более 30 млрд руб. прямых налоговых отчислений за период эксплуатации проекта (30 лет), общие поступления в экономику края составят почти 370 млрд руб. «Полагаем, что социально-экономические эффекты от реализации проекта как для региона, так и для всей страны будут значимы за счет увеличения скорости и объемов движения грузов,— подчеркивает Валентин Мурашов.— Но самое главное, будут развиваться те отрасли экономики, продукция которых станет грузом для нашего транспортно-логистического проекта».

Андрей Коротаев