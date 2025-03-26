Российские предприятия смогут покупать пермских роботов со скидкой до 50%

Робот манипулятор Promobot M13 от пермской компании «Промобот» включен в специальный реестр отечественного оборудования в соответствии с постановлением правительства РФ №719. Как сообщает пресс-служба компании, это позволит производителям продавать роботов со скидкой, получая государственную компенсацию до 50%. «Это значительно ускорит внедрение российских роботов в таких отраслях, как машиностроение, пищевая, химическая промышленность»,— подчеркнули в «Промоботе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Промобот Фото: Промобот

По словам гендиректора ООО «Промобот» Максима Чугунова, коллаборативный манипулятор Promobot M13 может использоваться для перемещения, сварки, зачистки, наплавки, разгрузки, сборки и контроля качества различных изделий, а также «применяться для автоматизации и роботизации технологических операций».

Ранее замдиректора департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга РФ Александр Львов заявил о том, что к 2030 году на российских предприятиях должно появиться более 85 тыс. роботов. На сегодняшний день подготовку к их массовому производству для промышленности ведет ряд компаний, в том числе в Прикамье, Челябинской области и Республике Татарстан.

Компания «Промобот» основана в 2015 году в Перми, является резидентом технопарка MorionDigital и «Сколково». Promobot — крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе. Промоботы работают в 45 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.