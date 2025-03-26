Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о единственном экземпляре, созданном ателье Bertone по заказу Aston Martin.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jet Фото: Jet

В ближайшие выходные у любого, кому это интересно, есть возможность приобрести уникальный автомобиль, выпущенный в свое время в единственном экземпляре. «В свое время» — это 2013 год. Британская марка Aston Martin в честь 60-летия сотрудничества с итальянским кузовным ателье Bertone заказала последнему построить на платформе модели Rapide кузов шутинг-брейк, то есть, по сути дела, из седана сделать универсал. Но в слове «универсал» есть что-то хозяйственное, поэтому в Англии придумали «шутинг-брейк»: предполагается, что джентльмены лежат в таких машинах на животе и сквозь открытую пятую дверь стреляют из ружья по диким животным.

В Bertone автомобилю изготовили новую крышу и задние стойки для нее. У Rapide появилась задняя дверь, потому что у серийной машины на этом месте была крышка багажника. Проект, получивший название Jet 2+2, показали на Женевском автосалоне, где он заинтересовал состоятельную публику. После этого Aston Martin дал добро на изготовление еще девяти таких машин. Но планам этим не суждено было осуществиться, потому что компания Bertone обанкротилась. Уникальный Aston Martin Jet 2+2 выставлен на торги аукционным домом Dore & Rees. Автомобиль прекрасно выглядит, по-прежнему развивает 477 л. с. и способен ускориться с места до «сотни» всего за 5,3 с. Пробег — 39 тыс. км. Лот выставлен без эстимейта, но очевидно, что цена будет высокой. Впрочем, на площадке Dore & Rees в этот уикенд выставляется немало интересных автомобилей.

Например, есть возможность побороться за прообраз будущего Land Rover Defender, выпущенный в 1954 году c запаской на капоте. Или потрясающей красоты купе Karmann Ghia 1963-го — на таком же автомобиле, только без крыши, ездил герой Бреда Питта в фильме «Однажды в Голливуде». Цена первой упомянутой машины стартует от 10 тыс. фунтов, а второй — от 12 тыс. фунтов. В Британии рынок автомобильного антиквариата давно сформирован, и все имеет свою разумную цену. В отличие от российских маркетплейсов, где очевидный хлам иногда выставляется за баснословные деньги.

Дмитрий Гронский