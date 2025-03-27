Обучения тьма

2024-й был годом стагнации для рынка получения онлайн-профессий: дорогие кредиты и низкий уровень безработицы стали негативными факторами. В то же время онлайн-школы отмечают сохраняющийся спрос на обучение в IT-сфере, особенно он подогрет во всех профессиях, связанных с ИИ и сферой кибербезопасности. Среди новых трендов — рост интереса к прикладным профессиям, к психологии и эзотерике, а также смещение фокуса от долгой переподготовки в сторону коротких навыковых программ.

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Отраслевые барьеры

Суммарная выручка топ-100 крупнейших edtech-компаний России в 2024 году достигла 144,5 млрд руб., что на 19% выше уровня 2023-го, следует из данных агентства Smart Ranking. В 2023 году рынок рос быстрее — на 32%. При этом рост сегмента ДПО (дополнительное профессиональное образование) замедлился заметнее — с 27% до 16%.

Основатель и гендиректор образовательного холдинга Skillbox Дмитрий Крутов говорит, что к стагнации в сегменте привели внешние факторы. Рост ключевой ставки ЦБ РФ привел к удорожанию рассрочки, сокращению B2C-кредитования и формированию отложенного спроса, что повлияло на EdTech, отмечает он: «Дополнительно сказалась нехватка миддлов и синьоров при переизбытке джунов в IT».

СЕО «Нетологии» Марианна Снигирева также называет рост ключевой ставки главным негативным фактором: «Это привело к снижению покупательской способности потенциальных студентов, особенно в сегменте дорогостоящих образовательных программ». Давление на рынок оказал и рекордно низкий уровень безработицы — в условиях высокого спроса на рабочую силу многие выбирают быстрое трудоустройство вместо переобучения, добавила Марианна Снигирева.

Российский рынок EdTech, и в частности сегмент ДПО, за довольно короткий срок достиг фазы зрелости, считает гендиректор Ultimate Education Павел Мосейкин: «Если ранее компании акцентировали внимание на выручке и активно вкладывали бюджеты в маркетинг для привлечения новой аудитории и популяризации онлайн-образования в целом, то сегодня игроки ориентированы на маржинальность бизнеса и работы с текущими студентами».

Запрос на прикладные и креативные профессии

Если в 2023 году лидировали цифровые профессии — разработка, программирование, то в 2024-м в топ добавились нецифровые специальности, например менеджеры маркетплейсов или дизайнеры интерьеров, говорит Дмитрий Крутов. Запрос на прикладные профессии, по его словам, растет: «Люди выбирают обучение, которое дает быстрый результат и понятный выход на рынок». Самыми быстрорастущими в Skillbox программами стали: сценарист — рост в 2,5 раза год к году, режиссер монтажа PRO — рост в 2,4 раза, 1С-разработчик — рост в 1,7 раза.

Данные GetCourse подтверждают популярность прикладных профессий. В компании проанализировали топ-100 (по обороту и по количеству активных учеников) онлайн-школ в нише «Профессии» в 2024 году, рассказал CEO и совладелец GetCourse Сергей Михайлов. На первом месте — «удаленные» профессии и профессии, связанные с социальными сетями (SMM, таргетолог, интернет-маркетолог, сториз-мейкер и пр.). На втором — специалист по маркетплейсам, на третьем — дизайнеры, на четвертом — бьюти-мастера. «Растет популярность профессий в бьюти-сфере: в 2023 году таких специалистов обучали 13% школ в топе, а в 2024-м — уже 17%»,— отметил Сергей Михайлов.

Креативные профессии снова в фокусе, отмечают в Ultimate Education: «Спрос на дизайн растет, бизнес осознает его роль в формировании бренда, а импортозамещение заметно простимулировало развитие локальных брендов».

IT не теряет спрос

В «Нетологии», по словам Марианны Снигиревой, наибольший прирост продемонстрировала профессия «1С-программист», хотя рост также показала линейка курсов по маркетплейсам. По объему продаж лидирующие позиции удерживают программы подготовки 1С-программистов, дизайнеров интерьера, Python-разработчиков, графических дизайнеров и специалистов по информационной безопасности. «В сегменте коротких навыковых курсов мы наблюдаем рост интереса к программам по продвижению в Telegram, контекстной рекламе, SQL и анализу данных, а также дизайну презентаций. При этом наиболее прибыльными остаются курсы по основам трейдинга и инвестиций, применению нейросетей и UX-исследованиям»,— добавила Марианна Снигирева.

CEO «Яндекс Практикума» Илья Курмышев считает, что главным драйвером рынка в 2025 году останутся профессии, связанные с IT — с программированием и анализом данных. Это обусловлено постоянным появлением новых цифровых профессий, растущей необходимостью освоения IT-навыков специалистами традиционных направлений, говорит он. «Также у компаний растет интерес к специалистам по кибербезопасности. По нашим данным, 69% вакансий в этой сфере ориентированы на джуниор-специалистов, а рынок кибербезопасности продолжает демонстрировать один из самых высоких темпов роста в IT-секторе»,— добавил Илья Курмышев.

Спрос на классических айтишников трансформируется, поскольку рынок нуждается в новых специалистах на стыке IT и отрасли, добавила руководитель направления по работе с государственными органами власти Ассоциации РАЦИО Валентина Куренкова: «Компании все чаще ищут профессионалов, которые не просто владеют техническими знаниями, но и понимают специфику конкретных отраслей».

Растет интерес к профессиям, связанным с искусственным интеллектом, также отмечают участники рынка. Нейросети и ИИ показали стремительный и ожидаемый рост — обороты клиентов в этой нише увеличились втрое, говорит сооснователь «Продамуса» Алексей Стрельцов. Количество студентов на курсах «Яндекс Практикума» по ИИ и машинному обучению за 2024 год выросло более чем в четыре раза, рассказал Илья Курмышев. «Десятки тысяч людей стремятся освоить нейросети, которые взорвали рынок совсем недавно, а подготовка соответствующей программы в классическом вузе потребует годы»,— объясняет Сергей Михайлов.

От психологии до эзотерики

Участники рынка также отмечают растущий интерес к велнес-направлению, быстрорастущий сегмент — нутрициология и психология. «Ultimate Education в 2024 году приобрел Международный институт интегративной нутрициологии, а другие крупные игроки запустили отдельные образовательные направления в сфере ЗОЖ»,— говорит Павел Мосейкин. В Skillbox также запустили направление велнес-образования вместе с медицинскими вузами. «При этом мы знаем, что этот рынок будет регулироваться государством в ближайшее время. Наблюдаем за ситуацией»,— добавила Валентина Куренкова.

Вице-президент по коммуникациям Ассоциации развития онлайн-образования Вероника Яковлева отметила, что регулирование может изменить ситуацию и для других направлений. Так, в случае введения нового регулирования психологической деятельности получение диплома ДПО уже не будет являться точкой входа в профессию. «Точно так же мы видим тренд на регулирование деятельности эзотерических и околопсихологических ниш. Уже также существует законопроект, запрещающий рекламу тарологов, мы видели проекты документов, где перечень ниш, запрещенных к рекламированию, гораздо шире. В зависимости от итоговых формулировок документов они могут затронуть не только саму продажу эзотерических услуг, но и деятельность школ, обучающих данным профессиям и навыкам»,— предупреждает Вероника Яковлева. Сооснователь «Продамуса» Алексей Стрельцов отметил, что эзотерика по-прежнему входит в топ-10 лидеров по обороту: за 2024 год показатели экспертов выросли на 9%.

Куда не заманишь студента

По данным «Продамуса», заметное снижение в 2024 году продемонстрировало обучение менеджменту (падение на 49%), что в компании связывают с изменением предпочтений аудитории в пользу более узкоспециализированных навыков. «Позиции теряют ниши блокчейна, инвестиций и обучения бизнесу. Ажиотаж к криптовалютам падает, инвестиционные стратегии становятся более осторожными, а рынок обучения бизнесу, похоже, перенасыщен предложениями»,— говорит Алексей Стрельцов.

В «Нетологии» фиксируют снижение интереса к программам переподготовки. Большинство тех, кто планировал кардинально сменить профессию, уже осуществили этот переход в 2020–2022 годах, говорит Марианна Снигирева. Фокус, по ее словам, смещается в сторону коротких навыковых программ: «В условиях высокой ключевой ставки и низкой безработицы люди выбирают более быстрые и доступные способы повышения квалификации».

Валерия Лебедева