Электронная «Почта»

В 2025 году «Почта России» продолжает масштабную программу цифровизации, фокусируясь на улучшении клиентского опыта и повышении эффективности логистических и операционных процессов. В ходе трансформации компания стремится одновременно ускорить работу и с бизнесом, и с гражданами, предоставив им наиболее удобный цифровой сервис. Какими нововведениями клиенты «Почты России» могут пользоваться уже сейчас — разбирался “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По итогам 2024 года количество электронных заказных и гибридных писем выросло до 345 млн отправлений, рассказали “Ъ” в «Почте России». Доля цифровых и гибридных, а также оплаченных электронными марками писем составила 46% в общем объеме письменной корреспонденции. Также в прошлом году к сервису электронных заказных писем подключилось более 1 тыс. компаний, а клиенты оформили и оплатили онлайн 131 млн писем — это в два раза больше по сравнению с 2023 годом.

Динамика показывает, что «Почта России» продолжает активно адаптироваться к новым реалиям цифрового мира, предлагая клиентам современные и удобные сервисы. Взаимодействие с корпоративными пользователями компании идет через единый личный кабинет «Почта Бизнес». С его помощью можно отправлять письма и посылки, в том числе за границу, подключать дополнительные сервисы, оплачивать услуги онлайн-баланса. Процессы выгрузки квитанций, отчетов и подтверждающих документов автоматизированы, что значительно упрощает взаимодействие с пользователями.

Подключить личный кабинет можно за пару минут, приняв на официальном сайте цифровой договор оферты. Большая часть данных подгрузится автоматически. Пополнив баланс, можно начинать пользоваться услугами «Почты России» для бизнеса.

Компании—партнеры «Почты России» ожидают от оператора ускорения доставки, упрощения процедуры отправки и получения посылок, более прозрачной системы отслеживания, доступности услуг 24/7. Также бизнес-клиенты ждут от «Почты» надежные и масштабируемые логистические решения, интеграцию с их внутренними системами и глубокую профильную аналитику. Как рассказал “Ъ” директор по развитию продуктов и сервисов «Почты России» Антон Нечаев, для развития цифровых сервисов компания использует собственные системные разработки, которые включены в реестр отечественного ПО Минцифры.

Буквы в цифры

Многие юридические лица по-прежнему остаются привержены отправке важных юридических документов «на бумаге». Для их адресатов «Почта России» предлагает ускоренное получение такой корреспонденции — через ее оцифровку. Сейчас компания располагает сетью из 20 специализированных центров по всей стране. Для корпоративных клиентов сервис работает уже три года, а в начале 2025 года стал доступен в пилотном режиме и для получателей-физлиц из Москвы, Санкт-Петербурга и Твери.

Благодаря новой услуге клиенты могут быстро ознакомиться с содержимым входящего письма в цифровом формате, не дожидаясь, пока корреспонденция поступит в почтовое отделение. Сотрудники «Почты» в специализированных центрах сканирования оперативно оцифровывают отправления и загружают их в личный кабинет клиента в мобильном приложении «Почты», а для юрлиц возможна бесшовная связка с внутренними системами ЭДО.

«В 2024 году "Почта России" оцифровала уже более миллиона писем: свыше 3 млн страниц документов — для корпоративных заказчиков. Важно отметить, что компания обеспечивает безопасность процесса оцифровки, соблюдая все требования конфиденциальности»,— говорит Антон Нечаев. Эти нововведения упрощают процессы отправки и получения почты, делая их быстрее и удобнее, что открывает новые перспективы для дальнейшего роста и улучшения сервиса.

Цифра на заказ

С помощью электронных заказных писем (ЭЗП) адресант и получатель могут полностью отказаться от бумажной переписки. Отправленную в цифровом формате корреспонденцию, например от ГИБДД или других ведомств, можно получить через мобильное приложение «Почты России», официальный сайт или портал «Госуслуг». Сервис гарантирует 100-процентную доставку, сохраняя электронный оригинал письма на защищенном сервере. Доступ к письму осуществляется по секретному коду, что обеспечивает безопасность и конфиденциальность. Все операции с письмом фиксируются, что позволяет подтвердить факт отправки и получения документа.

Если же у получателя не подключена услуга ЭЗП, то «Почта» распечатает письмо и доставит традиционным способом. С точки зрения улучшения бизнес-процессов IT-системы «Почты» позволяют не договариваться с контрагентом о методе доставки, а сам процесс становится «мгновенным». «Отправители могут быть уверены, что их сообщение достигнет адресата в любом случае»,— говорят в компании. Там также поделились, что сейчас каждое третье письмо в России отправляется именно таким образом. Уже более 15 млн человек и 50 тыс. организаций пользуются услугой».

Оцифровать марку

Цифровая альтернатива появилась и у традиционной почтовой марки. Сегодня «Почта России» активно внедряет знаки онлайн-оплаты. Этот инновационный продукт позволяет оформить и оплатить письмо в любом месте, где есть интернет и принтер. Пользователь экономит время на предварительной покупке марок, ручном заполнении писем — все формируется в единой системе за пару минут, а отправка предварительно оформленной корреспонденции занимает в отделении значительно меньше времени.

Цифровая трансформация «Почты России» — это не просто модернизация технологических процессов, но и качественный скачок в обслуживании клиентов. Внедряя инновационные решения, «Почта России» не только оптимизирует собственные бизнес-процессы, но и создает новую культуру коммуникаций для миллионов россиян. Компания продолжит работу над расширением функционала электронных услуг, интеграцией с госсистемами и развитием персонализированных решений для бизнеса и частных клиентов. «Курс на цифровизацию позволит сделать почтовые услуги максимально быстрыми, прозрачными и удобными, превращая традиционную почту в современный коммуникационный инструмент»,— уточняют в компании.

Матвей Кислинский