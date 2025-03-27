Переходный период

В 2024 году объем рынка российского программного обеспечения (ПО) вырос на 40% год к году и составил 4,97 трлн руб., следует из данных Росстата. Главным драйвером роста называется продолжающееся импортозамещение госсектора и крупных компаний. Однако исследование, проведенное осенью, показало, что всего 25% IT-инфраструктуры крупнейших российских организаций является отечественной, а ряд участников рынка видит риск возвращения в РФ зарубежных игроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В сентябре 2024 года компании К2Тех и «Технологии Доверия» провели исследование, согласно которому IT-инфраструктура российских организаций на 75% состоит из зарубежных решений и лишь 25% занимают разработки российских компаний. Компании опросили свыше 100 IT-директоров компаний с выручкой от 2 млрд руб. и выше. Импортозамещение IT-инфраструктуры в промышленности и топливно-энергетическом комплексе оценили в 31%. Агропромышленность и ритейл показали результат в 21%, а долю замещения объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) в целом эксперты оценили от 30% до 40%, хотя к 1 января нынешнего года все субъекты КИИ должны были завершить этот процесс.

По данным Минцифры на март, импортозамещение софта идет «полным ходом». Так, для госкомпаний и госорганизаций, включенных в стратегию цифровой трансформации, уровень использования российского ПО превышает 80%. В министерстве добавляют, что объем реализации отечественных продуктов и услуг IT-отрасли, в том числе программного обеспечения, в 2024 году вырос на 46% по сравнению с 2023 годом (с 2019 по 2023 год показатель вырос в 2,5 раза). Также в ведомстве отметили, что продолжают поддерживать переход на отечественное ПО в том числе в рамках нацпроекта «Экономика данных», в котором предусмотрена комплексная система мер поддержки проектов по разработке и внедрению российских цифровых продуктов, сервисов и платформенных решений.

Оценка рынка

Многие компании признают, что полный перевод всех бизнес-процессов на отечественное ПО остается сложной задачей, а в некоторых отраслях реализация этого процесса может занять до пяти лет. Так, директор департамента реализации инфраструктурных проектов ГК Softline Виталий Попов считает, что полностью перевести все бизнес-процессы на отечественное ПО — крайне сложная задача. Например, если одновременно обновлять ОС на рабочих станциях, корпоративную почту и бизнес-приложения, то возрастает риск системных конфликтов, которые могут привести к сбоям.

Эту точку зрения разделяет руководитель направления SDET IT-компании SimbirSoft Евгений Барсуков, который утверждает, что полноценным переходом на отечественное ПО «могут похвастаться только небольшие компании, которые уже использовали отечественное или свободное ПО». В свою очередь, крупным компаниям за такое короткое время невозможно импортозаместить все.

Госкорпорации и банки, однако, демонстрируют высокий процент импортозамещения как инфраструктурного, так и прикладного уровня, говорит заместитель генерального директора по развитию бизнеса НОТА (IT-холдинг Т1) Антон Спирин. При этом он замечает, что в сфере управления IT-разработкой «процесс импортозамещения идет не так активно, как следовало». По его мнению, многие отечественные IT-компании до сих пор создают свое ПО на иностранных «станках». В частности, это касается ПО класса «IT для IT», на который будет отложенный спрос.

В промышленности, на машиностроительных предприятиях и производствах микроэлектроники, процент замещенного ПО остается одним из самых низких. Господин Попов замечает, что в промышленности идет активный поиск софт-решений и полный переход на отечественные продукты займет еще как минимум три-пять лет. Директор научно-технического центра «ТопС Бизнес Интегратор» Алексей Шишаев рассказывает, что предприятия микроэлектроники на настоящий момент являются наименее импортозамещенными в области ПО. Однако по его оценке, процент замещения на машиностроительных предприятиях составляет 60%, а для малых и средних предприятий может доходить и до 95%. В настоящее время в нашей стране еще не существует коммерческого программного продукта, поддерживающего полный маршрут проектирования интегральных микросхем»,— заключает господин Шишаев. Рынок занимает ПО от зарубежных производителей.

Остаться нельзя вернуться

Практически все IT-компании, участвующие в импортозамещении, уверены, что в 2025 году российскому рынку нужно быть готовым к возможному возвращению иностранных технологических гигантов. Однако мнения разделяются, как реагировать на эту потенциальную конкуренцию с международными корпорациями.

Технический директор «СКБ Контур» Артем Прескарьян говорит, что возможное возвращение иностранных IT-вендоров оценивает в целом позитивно, однако замечает, что крупные российские игроки, в отношении которых введены законодательные ограничения в контексте ПО, не смогут вновь вернуться к зарубежным сервисам. Гендиректор компании-разработчика «Базис» Давид Мартиросов, напротив, считает вероятный возврат иностранных игроков одним из рисков для российского рынка ПО. «В случае, если отечественные разработчики не смогут консолидироваться и предложить конкурентоспособные продукты, рынок будет снова завоеван зарубежными конкурентами»,— заключает он.

В долгосрочной перспективе зарубежные компании вернутся, однако на совершенно другой рынок, отмечает господин Попов. «Доверие к ним подорвано, и никакое технологическое совершенство этого не исправит. С точки зрения процесса импортозамещения те, кто начал этот путь, скорее всего, не сойдут с дистанции. Но при этом не исключены сценарии гибридной модели, при которой некритичные сервисы будут на западном ПО, а вся критичная часть — на российском»,— рассуждает он. Президент Naumen Игорь Кириченко прогнозирует, что до 2030 года баланс между отечественным и иностранным ПО изменится с 60/40 преимущества иностранного примерно на 20/80 преимущества отечественного ПО.

Олег Козырицкий