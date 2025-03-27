ИИ и современные ЦОДы: важность блоков распределения питания в эре технологий
Компании RakTek и Netwell об инновациях и надежности на рынке PDU
На динамично меняющемся рынке центров обработки данных (ЦОД) российские производители не просто замещают ушедших западных вендоров, но и предлагают собственные уникальные решения для их работы. О том, как меняется рынок блоков распределения питания и какое у него будущее, “Ъ” рассказали гендиректор RakTek Александр Халаев и руководитель направления инженерной инфраструктуры дистрибутора Netwell Дарья Смирнова.
Александр Халаев
Фото: Пресс-служба Netwell
— Какие ключевые тенденции вы наблюдаете на рынке блоков распределения питания (PDU)?
Александр Халаев: Рынок блоков распределения питания во многом связан с развитием центров обработки данных. Одной из основных тенденций последних лет является использование приложений с высокой плотностью размещения, что создает потребность в стойках с большей мощностью. И хотя, по оценкам экспертов, до 70% задач решается стандартными стойками мощностью до 20 кВт, мы видим все больше запросов на PDU мощностью 30–40 кВт и готовы предлагать мощности вплоть до 170 кВт. С ростом плотности размещения растут и рабочие нагрузки внутри стойки, что ужесточает требования к надежности PDU, качеству компонентной базы и соответствию стандартам безопасности.
— Какие проблемы существуют на российском рынке PDU?
Дарья Смирнова: На фоне ухода из России западных производителей PDU мы столкнулись с отсутствием предложений новой высококачественной продукции, а также недостаточным уровнем сервиса. Задача стояла не просто найти похожую по функционалу технику, но и обеспечить заказчиков самыми технологичными продуктами, не уступающими, а превосходящими продукцию западных брендов по своим характеристикам, техническому исполнению, а также исключить риски, связанные с санкциями. В настоящее время, предлагая продукцию RakTek нашим партнерам, мы поставляем уникальные решения, которые являются прямыми конкурентами самых передовых разработок западных компаний—лидеров отрасли.
Дарья Смирнова
Фото: Пресс-служба Netwell
— Как изменились требования клиентов к PDU в условиях цифровой трансформации?
А. Х.: Рост числа приложений искусственного интеллекта (ИИ) и внедрение нового оборудования для высокопроизводительных вычислений в современных ЦОДах0 будет усиливать тенденцию увеличения мощности и повышения плотности размещения. В недалеком будущем это потребует переосмысления всей инженерной инфраструктуры ЦОДов. Применение систем ИИ в самом центре обработки данных призвано сократить время простоев, оптимизировать нагрузку на системы охлаждения, повысить отказоустойчивость и энергоэффективность. Интеллектуальные PDU, кроме безопасного подключения нагрузки, становятся источником данных для нейросетей, которые создаются для оптимального распределения ресурсов, управления рабочей нагрузкой и планирования производственных мощностей в ЦОДах.
— С какими основными проблемами сталкиваются заказчики в процессе эксплуатации?
Д. С.: Основной проблемой являются простои из-за аварий и отключений, поскольку это ведет к финансовым и репутационным потерям. По оценке экспертов, около 50% отключений связаны с энергоснабжением, а более 30% от этого числа — с ненадежным подключением или распределением электропитания. Также неправильный выбор функциональных возможностей PDU может сказаться на дорогостоящем активном оборудовании и привести к значительным потерям. Второй важный момент — это человеческий фактор: нарушение процедур, регламентов или отсутствие достаточных компетенций персонала также могут привести к каскадному отключению.
— Как PDU RakTek могут повысить энергоэффективность ЦОДов?
А. Х.: PDU являются важнейшим элементом инженерной инфраструктуры ЦОДов, обеспечивая распределение электропитания для серверов, сетевого оборудования и систем хранения данных. PDU осуществляет мониторинг ключевых характеристик электрической сети, включая потребление энергии каждой серверной стойкой, а также позволяет осуществлять балансирование нагрузки, снижая риски отключений и простоев. PDU оснащены автоматическими выключателями, защищающими критическое оборудования от перегрузок, а также датчиками окружающей среды, контролирующими температуру и влажность в стойке, что позволяет снижать затраты и оптимизировать работу систем охлаждения. Управляемые PDU позволяют установить ранние предупреждения для дистанционного контроля заданных параметров и принятия решений относительно подключенной нагрузки вплоть до контроля каждой розетки, что сокращает эксплуатационные расходы до 20%. Особенной чертой PDU RakTek являются универсальные розетки, которые упрощают задачу определения количества необходимых подключений, поскольку все выходные разъемы поддерживают стандартные вилки С14 и С20 и максимальный ток 16А. Цветовое решение и система фиксации кабеля помогают снизить риск случайных отключений вследствие человеческого фактора.
— Насколько продукция RakTek доступна для малого и среднего бизнеса?
Д. С.: Обладая многолетним опытом дистрибуции, Netwell делает ставку не только на качество и надежность поставляемой продукции, но и на закрытие потребностей заказчиков из разных сегментов рынка. Для клиентов, работающих в рамках ограниченного бюджета, используется линейка PDU Metered Lite, которая, в отличие от PDU Metered, оснащена монохромным дисплеем, не имеет дополнительного независимого сетевого порта и возможностей для резервирования, однако соответствует всем требованиям по мощности, сетевому подключению, веб-интерфейсу и кастомизации.
— Как RakTek адаптирует свои решения под специфику российского рынка?
А. Х.: Более половины устройств RakTek поставляются на российский рынок с индивидуальными доработками под требования заказчиков. RakTek отличает способность разрабатывать и производить изделия под конкретные задачи в сжатые сроки, без необходимости заказывать крупные партии. Основные параметры, которые можно изменять под задачи клиентов,— это габариты корпуса, количество и тип выходных розеток, входной разъем и длина кабеля. Не стоит забывать о возможности покраски в любой цвет из цветовой карты RAL без увеличения стоимости изделия.
— Как решается проблема доступности запасных частей и сервисного обслуживания в России?
Д. С.: Из опыта совместной работы могу с уверенностью сказать, что RakTek изначально ориентировался на создание безупречного сервиса и технической поддержки в России, и им это удалось.
А. Х.: Большое значение уделяется подготовке кадров: специалисты компании проходят обучение на заводе-изготовителе, что позволяет глубоко разбираться в продукции и иметь необходимую экспертизу. Кроме того, мы обеспечиваем наличие запасных частей в объеме, превышающем показатель частоты отказов в несколько раз, чтобы минимизировать простои. Для критически важных проектов формируется ЗИП, что позволяет оперативно заменять оборудование на месте.
— Каковы ваши прогнозы развития рынка PDU в России на ближайшие три-пять лет?
Д. С.: Как мы уже отмечали ранее, рынок PDU в первую очередь связан с тенденциями строительства и введения в эксплуатацию ЦОДов. Прогнозировать его достаточно непростая задача, поскольку это во многом определяется ходом работ и графиком сдачи объектов. Опираясь на статистику прошлых лет, можно судить, что средний рост составляет порядка 20% в год. Рынок, безусловно, и дальше будет расти как в количественном, так и в денежном выражении, поскольку мы видим все больший спрос на интеллектуальные PDU с возможностью управления, позволяющие собирать данные об основных параметрах электросети и потребителях.
— Каковы планы компаний по развитию партнерства на 2025 год?
А. Х.: RakTek продолжит развивать корпоративный рынок, предлагая комплексные решения для ЦОДов. В планах — запуск новых продуктов, расширение дистрибуторского бизнеса и привлечение новых партнеров.
Д. С.: Мы планируем поддерживать склад готовой продукции RakTek на базе Netwell, предоставляя возможность нашим партнерам получать высококачественное оборудование в сжатые сроки. Кроме того, реализован функционал выдачи на тестирование и опытную эксплуатацию с предоставлением mib-файлов, что позволит заказчику с легкостью интегрировать PDU RakTek в свою инфраструктуру.