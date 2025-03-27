ИИ и современные ЦОДы: важность блоков распределения питания в эре технологий

На динамично меняющемся рынке центров обработки данных (ЦОД) российские производители не просто замещают ушедших западных вендоров, но и предлагают собственные уникальные решения для их работы. О том, как меняется рынок блоков распределения питания и какое у него будущее, “Ъ” рассказали гендиректор RakTek Александр Халаев и руководитель направления инженерной инфраструктуры дистрибутора Netwell Дарья Смирнова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Халаев

Фото: Пресс-служба Netwell Александр Халаев

Фото: Пресс-служба Netwell

— Какие ключевые тенденции вы наблюдаете на рынке блоков распределения питания (PDU)?

Александр Халаев: Рынок блоков распределения питания во многом связан с развитием центров обработки данных. Одной из основных тенденций последних лет является использование приложений с высокой плотностью размещения, что создает потребность в стойках с большей мощностью. И хотя, по оценкам экспертов, до 70% задач решается стандартными стойками мощностью до 20 кВт, мы видим все больше запросов на PDU мощностью 30–40 кВт и готовы предлагать мощности вплоть до 170 кВт. С ростом плотности размещения растут и рабочие нагрузки внутри стойки, что ужесточает требования к надежности PDU, качеству компонентной базы и соответствию стандартам безопасности.

— Какие проблемы существуют на российском рынке PDU?

Дарья Смирнова: На фоне ухода из России западных производителей PDU мы столкнулись с отсутствием предложений новой высококачественной продукции, а также недостаточным уровнем сервиса. Задача стояла не просто найти похожую по функционалу технику, но и обеспечить заказчиков самыми технологичными продуктами, не уступающими, а превосходящими продукцию западных брендов по своим характеристикам, техническому исполнению, а также исключить риски, связанные с санкциями. В настоящее время, предлагая продукцию RakTek нашим партнерам, мы поставляем уникальные решения, которые являются прямыми конкурентами самых передовых разработок западных компаний—лидеров отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дарья Смирнова

Фото: Пресс-служба Netwell Дарья Смирнова

Фото: Пресс-служба Netwell

— Как изменились требования клиентов к PDU в условиях цифровой трансформации?

А. Х.: Рост числа приложений искусственного интеллекта (ИИ) и внедрение нового оборудования для высокопроизводительных вычислений в современных ЦОДах0 будет усиливать тенденцию увеличения мощности и повышения плотности размещения. В недалеком будущем это потребует переосмысления всей инженерной инфраструктуры ЦОДов. Применение систем ИИ в самом центре обработки данных призвано сократить время простоев, оптимизировать нагрузку на системы охлаждения, повысить отказоустойчивость и энергоэффективность. Интеллектуальные PDU, кроме безопасного подключения нагрузки, становятся источником данных для нейросетей, которые создаются для оптимального распределения ресурсов, управления рабочей нагрузкой и планирования производственных мощностей в ЦОДах.

— С какими основными проблемами сталкиваются заказчики в процессе эксплуатации?

Д. С.: Основной проблемой являются простои из-за аварий и отключений, поскольку это ведет к финансовым и репутационным потерям. По оценке экспертов, около 50% отключений связаны с энергоснабжением, а более 30% от этого числа — с ненадежным подключением или распределением электропитания. Также неправильный выбор функциональных возможностей PDU может сказаться на дорогостоящем активном оборудовании и привести к значительным потерям. Второй важный момент — это человеческий фактор: нарушение процедур, регламентов или отсутствие достаточных компетенций персонала также могут привести к каскадному отключению.

— Как PDU RakTek могут повысить энергоэффективность ЦОДов?

А. Х.: PDU являются важнейшим элементом инженерной инфраструктуры ЦОДов, обеспечивая распределение электропитания для серверов, сетевого оборудования и систем хранения данных. PDU осуществляет мониторинг ключевых характеристик электрической сети, включая потребление энергии каждой серверной стойкой, а также позволяет осуществлять балансирование нагрузки, снижая риски отключений и простоев. PDU оснащены автоматическими выключателями, защищающими критическое оборудования от перегрузок, а также датчиками окружающей среды, контролирующими температуру и влажность в стойке, что позволяет снижать затраты и оптимизировать работу систем охлаждения. Управляемые PDU позволяют установить ранние предупреждения для дистанционного контроля заданных параметров и принятия решений относительно подключенной нагрузки вплоть до контроля каждой розетки, что сокращает эксплуатационные расходы до 20%. Особенной чертой PDU RakTek являются универсальные розетки, которые упрощают задачу определения количества необходимых подключений, поскольку все выходные разъемы поддерживают стандартные вилки С14 и С20 и максимальный ток 16А. Цветовое решение и система фиксации кабеля помогают снизить риск случайных отключений вследствие человеческого фактора.

— Насколько продукция RakTek доступна для малого и среднего бизнеса?

Д. С.: Обладая многолетним опытом дистрибуции, Netwell делает ставку не только на качество и надежность поставляемой продукции, но и на закрытие потребностей заказчиков из разных сегментов рынка. Для клиентов, работающих в рамках ограниченного бюджета, используется линейка PDU Metered Lite, которая, в отличие от PDU Metered, оснащена монохромным дисплеем, не имеет дополнительного независимого сетевого порта и возможностей для резервирования, однако соответствует всем требованиям по мощности, сетевому подключению, веб-интерфейсу и кастомизации.

— Как RakTek адаптирует свои решения под специфику российского рынка?

А. Х.: Более половины устройств RakTek поставляются на российский рынок с индивидуальными доработками под требования заказчиков. RakTek отличает способность разрабатывать и производить изделия под конкретные задачи в сжатые сроки, без необходимости заказывать крупные партии. Основные параметры, которые можно изменять под задачи клиентов,— это габариты корпуса, количество и тип выходных розеток, входной разъем и длина кабеля. Не стоит забывать о возможности покраски в любой цвет из цветовой карты RAL без увеличения стоимости изделия.

— Как решается проблема доступности запасных частей и сервисного обслуживания в России?

Д. С.: Из опыта совместной работы могу с уверенностью сказать, что RakTek изначально ориентировался на создание безупречного сервиса и технической поддержки в России, и им это удалось.

А. Х.: Большое значение уделяется подготовке кадров: специалисты компании проходят обучение на заводе-изготовителе, что позволяет глубоко разбираться в продукции и иметь необходимую экспертизу. Кроме того, мы обеспечиваем наличие запасных частей в объеме, превышающем показатель частоты отказов в несколько раз, чтобы минимизировать простои. Для критически важных проектов формируется ЗИП, что позволяет оперативно заменять оборудование на месте.

— Каковы ваши прогнозы развития рынка PDU в России на ближайшие три-пять лет?

Д. С.: Как мы уже отмечали ранее, рынок PDU в первую очередь связан с тенденциями строительства и введения в эксплуатацию ЦОДов. Прогнозировать его достаточно непростая задача, поскольку это во многом определяется ходом работ и графиком сдачи объектов. Опираясь на статистику прошлых лет, можно судить, что средний рост составляет порядка 20% в год. Рынок, безусловно, и дальше будет расти как в количественном, так и в денежном выражении, поскольку мы видим все больший спрос на интеллектуальные PDU с возможностью управления, позволяющие собирать данные об основных параметрах электросети и потребителях.

— Каковы планы компаний по развитию партнерства на 2025 год?

А. Х.: RakTek продолжит развивать корпоративный рынок, предлагая комплексные решения для ЦОДов. В планах — запуск новых продуктов, расширение дистрибуторского бизнеса и привлечение новых партнеров.

Д. С.: Мы планируем поддерживать склад готовой продукции RakTek на базе Netwell, предоставляя возможность нашим партнерам получать высококачественное оборудование в сжатые сроки. Кроме того, реализован функционал выдачи на тестирование и опытную эксплуатацию с предоставлением mib-файлов, что позволит заказчику с легкостью интегрировать PDU RakTek в свою инфраструктуру.

Беседовал Матвей Кислинский