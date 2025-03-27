«Мы считаем использование ИИ не маркетинговой уловкой, а эффективным инструментом»

Согласно последним отраслевым отчетам, рынок софта для видео-конференц-связи (ВКС) вырос до 24,9 млрд руб. по итогам прошлого года. При этом ВКС — один из сегментов IT-рынка, где импортозамещение идет наиболее активно. О самых востребованных технологиях в унифицированных коммуникациях “Ъ” рассказал гендиректор «МТС Линк» Владимир Урбанский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор «МТС Линк» Владимир Урбанский

Фото: Пресс-служба «МТС Линк» Гендиректор «МТС Линк» Владимир Урбанский

Фото: Пресс-служба «МТС Линк»

— Как сейчас обстоит ситуация на российском рынке унифицированных коммуникаций? Какова конкуренция?

— Мировой рынок унифицированных коммуникаций растет на 17–18% в год, темпы роста в России превышают среднемировые и составляют более 20% в год. Конкуренция среди вендоров технологий для коммуникаций довольно высока: существует целый ряд решений, созданных до массового ухода зарубежных сервисов. Однако при этом рынок фрагментирован: многие разработчики предлагают отдельные инструменты для разных сценариев делового общения и совместной работы, часть из них сделаны на базе open source, но есть и зрелые собственные разработки. При этом бизнес, особенно Enterprise-сегмент, нацелен на использование унифицированных платформ, объединяющих в себе онлайн- и гибридные коммуникации, синхронную и асинхронную совместную работу, онлайн-совещания, чаты и корпоративное обучение. Это связано как с необходимостью повышать эффективность рабочих процессов за счет сокращения времени на переключение между вкладками и разными авторизациями, так и с желанием сократить количество поставщиков и получить максимально выгодные условия использования ПО.

Все это создает предпосылки для консолидации рынка, примеры которой мы уже наблюдаем. Например, в 2024 году на фоне ухода Miro c российского рынка «Яндекс» приобрел сервис для совместной работы Pruffme; мы купили сервис онлайн-досок еще в 2023 году и с тех пор развиваем его внутри собственной экосистемы. В ответ на рост спроса на серверные решения для видео-конференц-связи и гибридных коммуникаций в ноябре 2024-го мы осуществили сделку по приобретению 51% компании Vinteo (ООО «Винтео»).

— Могут ли российские решения конкурировать с западными и почему?

— Мы уже прошли стадию замены базовых потребностей заказчика и готовы к настоящему соперничеству с зарубежными сервисами. Например, летом 2024 года аналитическая компания J’son & Partners оценила популярные системы видео-конференц-связи по стабильности работы в сложных условиях (например, в метро или в движущемся автомобиле). Российские сервисы показали себя не хуже зарубежных (Zoom и Microsoft Teams), а первое место в рейтинге по стабильности соединения занял «МТС Линк».

В отличие от западных вендоров, отечественные предлагают решения как в SaaS, так и в on premise варианте (в инфраструктуре заказчика), полностью соблюдают локальное законодательство и отвечают всем требованиям Единого реестра российского ПО. Что касается техподдержки, здесь западные решения не могут конкурировать с российскими: мы всегда на связи и решаем вопросы пользователей круглосуточно.

Несмотря на это, процесс импортозамещения не завершен полностью даже объектами критической инфраструктуры: только две трети организаций успели полностью перейти на отечественное ПО в установленные правительством сроки — к 1 января 2025 года. Закупки российского ПО составляют до 80%, однако многие компании продолжают параллельно с его тестированием использовать зарубежные аналоги. По нашей оценке, пока чуть больше половины компаний полностью перешли на российские решения.

— Что осложняет переход на российские решения?

— Менять устоявшиеся привычки пользователей достаточно сложно, и переход на новые IT-системы многие стараются отсрочить. Поэтому часто пользователи продолжают использовать западные сервисы по инерции. Другая причина: заказчики не готовы тратить ресурсы на интеграцию с внутренней IT-инфраструктурой. Недостаточно закупить новое решение — необходимо обеспечить его бесшовную работу со всеми другими системами, и этот процесс достаточно трудоемкий.

И третий момент — сделанные ранее инвестиции в зарубежные решения, в том числе в on premise, которые ушедший вендор не может сам отключить. Однако риски их использования высоки, особенно когда речь идет о решениях официально ушедших с российского рынка игроков. Данные пользователей хранятся на облачных серверах за рубежом, возможны проблемы с оплатой, техобслуживанием, обновлениями, не исключены внезапное отключение сервисов с уже оплаченными лицензиями и потеря данных компании — с таким сценарием сталкивались некоторые наши клиенты.

Российские заказчики видят эти риски, и мы фиксируем тренд на вторую, более «вдумчивую» волну выбора российских решений. В 2022 году некоторые компании в спешке приобретали сразу несколько сервисов для разных задач — сейчас пришло время отказываться от «зоопарка» и осмысленно внедрять унифицированные платформы.

— Какие основные потребности у российских заказчиков и почему?

— Традиционно на первом месте стабильность, удобство и безопасность. Причем именно безопасность выходит на первый план для крупных организаций, работающих с чувствительными данными пользователей. К ним относятся медицинские и финансовые организации, а также госструктуры. Многие из них предпочитают разворачивать ПО на собственных серверах, чтобы иметь полный контроль над данными. В ответ на этот запрос мы запустили on-premise версии всех наших основных продуктов: «Встречи», «Вебинары», «Чаты» и «Доски». За 2024 год продажи наших серверных решений выросли в три раза.

Также растет популярность гибридных коммуникаций — формата, когда часть участников приходит на совещание, а другие подключаются дистанционно. Такой вариант актуален даже для компаний, чьи сотрудники не работают удаленно. Технологии для гибридных коммуникаций позволяют быть на связи с подразделениями, филиалами, клиентами и партнерами и при этом экономить на командировках. В ответ на этот тренд в этом году мы запустили продажи комплексов, включающих в себя ПО, устройства для ВКС и их обслуживание «под ключ». Мы берем на себя обучение пользователей, помогаем с внедрением и настройкой ПО и устройств, предоставляем круглосуточную техподдержку.

Продолжается запрос на корпоративный мессенджер: все больше клиентов отказываются от использования общедоступных сервисов, таких как WhatsApp и Telegram, для деловой переписки. Использование корпоративных решений помогает избежать утечек данных. Такие риски появляются, когда уже покинувшие организацию сотрудники остаются в рабочих чатах и продолжают следить за обсуждениями. Также нередки случаи взлома общедоступных аккаунтов.

Встречаются более специфичные требования, характерные скорее для отдельных сегментов, чем для рынка в целом. Так, некоторым компаниям необходима поддержка VDI-решений и управления рабочим столом пользователя. Другим критически важны интеграция с телефонией, поддержка различных терминалов и протоколов. Одной компании непросто удовлетворить все запросы, поэтому мы пошли по пути формирования группы решений. На базе «МТС Линк» развивается в первую очередь наш UC-бизнес, а на базе присоединившейся к нам в прошлом году Vinteo — on-premise решения для Enterprise-сегмента.

— Какие решения можно назвать перспективными и почему?

— Мы считаем использование искусственного интеллекта (ИИ) не просто маркетинговой уловкой, а эффективным инструментом, позволяющим пользователю делегировать рутинные операции. Уже сейчас мы реализовали целый ряд сценариев использования инструментов ИИ. Так, в начале 2025 года агентство TelecomDaily признало наш сервис лидером по набору ИИ-функций среди российских аналогов. Некоторые из ИИ-инструментов делают видеовстречи более комфортными, например шумоподавление, размытие и замена фона. Другая группа сценариев нацелена на повышение эффективности коммуникаций. Это текстовая расшифровка онлайн-встреч (с возможностью перехода к фрагменту записи по клику), автоматическое подведение итогов совещаний, резюмирование переписок в чатах, краткие видеохайлайты.

Самый большой потенциал мы видим в нашем встроенном ИИ-помощнике. По нашим расчетам, он экономит пользователям в среднем 2,2 часа в день. Общаться с помощником можно в свободной форме, как с другими GPT-ассистентами. Его можно попросить напомнить о договоренностях и выводах, сделанных на встречах, помочь найти нужную запись или сделать саммари всех непрочитанных сообщений в чатах. В перспективе мы сможем подключать к ИИ-помощнику базу знаний компании, чтобы он стал настоящим личным ассистентом сотрудников.

— Представьте себе решение для унифицированных коммуникаций через десять лет, какое оно? Какие у него есть функции? Чем оно отличается от нынешнего?

— Мы уверены, что тренд на унифицированные коммуникации расширится и трансформируется: постепенно все рабочие процессы будут доступны в едином интерфейсе. Помимо этого, основные изменения будут связаны с более глубоким использованием ИИ. Большие языковые модели уже сегодня позволяют на встрече говорить на своем родном языке, при этом собеседник слышит перевод с сохранением голоса и интонаций говорящего.

ИИ-помощники полностью возьмут на себя рутину, также вероятно, что ассистенты из разных сервисов будут интегрированы между собой по API. Например, если сотрудник договорится в чате об онлайн-встрече, помощник не только создаст ссылку и поставит ее в календарь, забронирует переговорную комнату, а возможно, и столик в ресторане для встречи с клиентом.

Отдельно будет развиваться кластер решений по анализу эмоций, вовлеченности, эффективности сотрудников, что позволит предупреждать выгорание сотрудников и оказывать им необходимую поддержку. В итоге мы получим платформы, которые будут не только решать прикладные задачи, но и станут залогом эффективности компаний, предоставляя им конкурентное преимущество и повышая прибыльность.

Дмитрий Шер