Размеры Строгановской премии были увеличены

В 2025 году размер Строгановской премии, учрежденной Пермским землячеством, будет увеличен. Об этом сообщает пресс-служба землячества.

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В этом году Строгановская премия отмечает 20-летие. По инициативе председателя правления Пермского землячества Андрея Кузяева размер вознаграждения лауреатам увеличен с 500 до 750 тыс. руб. Кроме того, количество номинаций расширилось до восьми, что позволит отметить большее число талантливых пермяков. Победитель в каждой номинации получит денежную премию, статуэтку с изображением Аники Строганова и памятный знак. На сегодняшний день на Строгановскую премию подано более 50 заявок. Прием продлится до 7 апреля на сайте Пермского землячества. В тот же день все имена номинантов будут опубликованы на сайте.

«Строгановская премия уже вышла за пределы землячества. Она стала премией пермяков и для пермяков — тех людей, которые своим трудом, своими достижениями, своей любовью прославляют Пермский край, делают нашу землю процветающей, создают условия для новых поколений жителей»,— отметил Андрей Кузяев.