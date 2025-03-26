В Подмосковном Реутове произошла перестрелка

Жертвой киллера едва не стал мужчина в ЖК «Ольгино парк» в подмосковном Реутове. Когда он выходил из дома, другой мужчина открыл по нему огонь из пистолета Макарова. Потерпевший был ранен, но успел укрыться за машинами. После этого по стрелку открыл ответный огонь охранник пострадавшего. Преступник пытался скрыться с места происшествия на «Жигулях», но его задержали.

СКР возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте оружия (ст. 30 и 105, а также ст. 222 УК). Стрелявший пока показания не дает. По предварительным данным, он бывший сотрудник силовых структур.

Николай Сергеев