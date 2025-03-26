СКР прекратил уголовное дело о хищении 28 млн рублей у Владимира Этуша

СК прекратил уголовное дело о хищении 28 млн руб. у народного артиста СССР Владимира Этуша за отсутствием состава преступления. Причастным к хищению подозревали бывшего председателя Нацбанка Абхазии Даура Барганджию. Агентство ТАСС ознакомилось с материалами расследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даур Барганджия (фото 2017 года)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Даур Барганджия (фото 2017 года)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Избранная в отношении Барганджии мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменена. Данное постановление вступило в силу и не было обжаловано»,— сказано в одном из документов дела. Уточняется, что дело было прекращено уже после смерти господина Этуша в 2019 году.

Уголовное дело по факту кражи денег у актера возбудили в октябре 2017 года. Тверской суд Москвы заключил под стражу господина Барганджию, которого господин Этуш называл своим домашним банкиром. Артист обратился в органы после того, как арестованный обещал положить его деньги в некий «швейцарский банк», но средства оказались инвестированы в недострой в Сухуми. Банкиру было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»).

В ноябре 2017 года адвокат обвиняемого рассказала, что господин Барганджия компенсировал Этушу $260 тыс. (около 15 млн руб.). 10 ноября 2017 года супруга актера Елена Этуш сообщила, что ее мужу вернули деньги в полном объеме.

Подробнее о деле — в материале «Ъ».